Ilimane Diop, el gigante diferencial dentro y fuera de la pintura del Leyma

El Leyma Coruña firmó ante el Hestia Menorca su tercera victoria de la temporada. Una racha inmaculada para un equipo que, además de contar sus duelos por triunfos, ha mostrado una versatilidad de argumentos con los que decantar a su favor los duelos. Lo hizo con un ritmo endiablado ante un Gipuzkoa que no pudo seguirle el paso. Derrotó al Oviedo con un ejercicio de garra, coraje y fe cuando las piernas y los tiros fallaban más que nunca. Y en Menorca, sacó a pasear el rodillo ofensivo que aún no había mostrado en liga. Dentro de la exhibición coral, el líder en el tanteo fue un Ilimane Diop que, en un día exigente en la pintura, demostró ser diferencial tanto cerca como lejos del aro. El pívot senegalés fue clave para avasallar al conjunto insular y confirmó que el Leyma tiene, también, recursos muy valiosos en el cinco.

2,11 metros de estatura, pero una mano más que válida para sumar puntos con asiduidad desde media y larga distancia. Ilimane Diop guardó un perfil bajo en los dos primeros partidos de la temporada, siempre con un rendimiento positivo, en línea con las buenas sensaciones del equipo. Diez puntos aportó en Gipuzkoa y otros cinco ante el Oviedo. Su presencia en la pintura, opacado por un Thiam superlativo la semana pasada en el Coliseum, ayudó al equipo a sumar sus dos primeros triunfos. Pero en Menorca, dio un paso más en su rendimiento y consiguió marcar las diferencias.

Diop no lo tuvo sencillo. Esperó su turno en el banquillo mientras Thiam hacía el salto inicial ante un Menorca que salió con un quinteto bajo. Cuando Spencer Littleson comenzó a agrietar el perímetro a base de triples, Carles Marco recurrió a sus rotaciones rápidas para estrenar en el partido al expívot de La Laguna Tenerife. Su rendimiento fue tan inmediato como versátil. Puso un bloqueo para que Caio Pacheco anotase un triple, empató (12-12) con un posteo de manual cerca del aro y firmó el 14-12 con un amago de triple que le abrió un pasillo libre de adversarios para entrar hasta la cocina.

Menorca vio el peligro y encontró en Víctor Arteaga un antídoto. El pívot del conjunto insular volvió a crear confusión en los interiores naranjas. Pese a todo, la insistencia del Leyma permitió teñir de naranja el marcador al final del primer cuarto para ya nunca volver a perder la ventaja.

Ily se mantuvo como un factor diferencial cuando regresó a la pista en el segundo cuarto. La defensa le ofreció facilidades para tirar de media distancia, en el poste alto e, incluso, desde el perímetro. No acertó con los triples, pero sí que sacó provecho con los lanzamientos frontales sin oposición. Completó su papel antes del descanso con un punteo. Cerró el primer tiempo con diez puntos y un 4 de 5 en tiros de dos.

El Leyma amarró la victoria en el tercer cuarto, cuando Brnovic y Jorgensen apretaron en el perímetro y Thiam se adueñó del juego interior en las dos canastas. Diop mantuvo el tipo y esperó al último cuarto para elevar sus cifras más cerca de la canasta. Terminó con 17 puntos, 3 rebotes, una asistencia y cuatro faltas provocadas en el mejor día en ataque del equipo coruñés en lo que va de temporada. Fue uno de los seis jugadores naranjas que rebasó la decena de puntos y mostró un acierto casi perfecto en tiros de dos puntos. Más allá de las cifras, el senegalés confirmó que tiene un repertorio ofensivo muy valioso para un Leyma que siempre encuentra una forma diferente de ganar.