Atletismo

La San Silvestre abre el plazo de inscripción el 15 de octubre

Participantes de una edición anterior de la San Silvestre Coruña.

Participantes de una edición anterior de la San Silvestre Coruña. / CARLOS PARDELLAS

RAC

A Coruña

La organización de la San Silvestre Coruña habilitará el plazo de inscripción el próximo miércoles 15 de octubre a las 10.00 horas. Habrá opción presencial, en el Corte Inglés de Ramón y Cajal, o virtual en la web del evento. Hasta el 22 de diciembre o completar los 5.500 dorsales.

