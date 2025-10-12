Atletismo
La San Silvestre abre el plazo de inscripción el 15 de octubre
A Coruña
La organización de la San Silvestre Coruña habilitará el plazo de inscripción el próximo miércoles 15 de octubre a las 10.00 horas. Habrá opción presencial, en el Corte Inglés de Ramón y Cajal, o virtual en la web del evento. Hasta el 22 de diciembre o completar los 5.500 dorsales.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hafid Rizqy y Ester Navarrete ganan en la XIX Coruña10
- Doloroso adiós del Liceo al ‘señor Galmán’
- 87-72 | El Leyma tira de agallas para doblegar a su bestia negra en el Coliseum
- Adiós a los bronces dañados de París: Carlos Arévalo y Damián Ramos piden uno nuevo
- Danilo Brnovic, la joya balcánica que vive su explosión en el Leyma
- El techo de cristal del hockey hierba de A Coruña: «El campo está cogido con pinzas»
- Caio Pacheco: «No hay que ser hipócritas, este Leyma está hecho para pelear arriba»
- La ‘Familia Naranja’ renueva a sus ídolos antes del gran reto