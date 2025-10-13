Segundo ‘Clásico’ para el Liceo entre las dudas y las ausencias

Vuelve el cosquilleo y vuelve la adrenalina sobre patines. Este martes, desde las 20.00 horas, Barcelona y Liceo se citan en el Palau Blaugrana para el segundo asalto tras las semifinales de la Supercopa de España en Igualada. El Clásico liguero llega pronto. Apenas han transcurrido tres jornadas de competición y los culés solo han disputado dos. Los de Ricard Ares tuvieron que postergar su duelo contra el Calafell porque viajaron a Argentina para disputar el Mundial de Clubes, que cedieron en la final frente al Sporting de Portugal. Llegan, eso sí, tras vencer al Sant Just (0-4) en su regreso al torneo doméstico y con la motivación intrínseca de medirse a su eterno rival. El Liceo, por su parte, se ha enfrentado ya a los tres equipos novatos de la liga y suma un empate y dos victorias.

El conjunto verdiblanco afronta la hora de la verdad. Después de rodarse ante los recién ascendidos, el listón de exigencia se multiplica por diez en una semana en la que, al margen del duelo de este martes, recibirá también al Calafell en Riazor (sábado, 19.00 horas). El banco de pruebas de las primeras jornadas permite sacar varias conclusiones al cuadro de Juan Copa. La primera, que está de dulce de cara a la meta rival. De todos sus jugadores de pista, solo restan Jacobo Copa y Nuno Paiva por besar la red (y Tombita, que todavía no ha debutado). Carballeira y Saavedra han exhibido potencia y explosividad ante la portería contraria, mientras que Toni Pérez o Nil Cervera han repartido sus dianas entre varios momentos clave de los compromisos anteriores. La segunda conclusión, por contra, es la falta de seguridad atrás. Pese a competir contra escuadras a priori inferiores, el combinado colegial aún no ha sido capaz de dejar su puerta a cero. Ajustar la zaga y proteger a Blai Roca se antoja determinante ante uno de los oponentes más letales del mundo.

El Barça, precisamente, presume de pegada. En las dos jornadas de OK Liga en las que ha saltado a la pista ha rubricado ocho goles y en el Mundial de Clubes firmó 16 en 5 duelos. Sergi Aragonés (7), Ferran Font (6) y Pablo Álvarez (5) se presentan como principales amenazas en una plantilla que cuenta con argumentos ofensivos de garantías en todas sus piezas.

Bajas y cansancio

Si bien los protagonistas de los Clásicos van variando según el partido, existe un nombre propio que casi siempre se presenta a su cita con el gol. Se trata de Marc Grau, exliceísta, que desde su llegada a Barcelona ha anotado 16 tantos frente al cuadro verdiblanco, una de las víctimas favoritas de su afilado stick. Pero Grau no será una preocupación esta vez. El delantero catalán es baja para Ares, después de sufrir una fractura de meñique durante el Mundial de Clubes. Será operado y se desconoce todavía el tiempo estimado de reposo posterior. Su ausencia complica los planes del staff culé que, pese a tener alternativas, encuentra en Grau a su principal referencia en ataque.

Pero la baja de su delantero estrella no es el único contratiempo azulgrana. Pablo Álvarez jugará con máscara tras un fuerte golpe en la cara e Ignacio Alabart, faro creativo del combinado catalán, descansó en la última jornada de liga, aunque todo indica que esta tarde sí saltará a la pista.

El coruñés, que ya tuvo que parar en varios tramos del curso pasado, acusa la fatiga junto al resto de sus compañeros de un apretado inicio de campaña. Los azulgranas han disputado 6 duelos del máximo nivel en 9 días y afrontan ahora, sin apenas descanso, otros cuatro en semana y media: Liceo (este martes), Reus (18 de octubre), Calafell (22) y Noia (26). Si el Liceo es capaz de imponer un ritmo alto, el cansancio puede hacer mella en un Barça que juega su primer choque como local esta campaña.

El equipo coruñés, eso sí, no está exento de dudas. El gran interrogante es Dava Torres, figura imprescindible para la mejor versión verdiblanca en los grandes partidos, que no jugó frente al Rivas aquejado de molestias físicas.