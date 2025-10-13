Sensaciones positivas para Paula Otero y Mateo García en Cerdeña

Paula Otero y Mateo García volvieron a estar presentes en la cuarta etapa de la Copa del Mundo de Aguas Abiertas de Cerdeña y se despidieron de Italia con buen sabor de boca.

En la prueba larga de 10 kilómetros, Otero fue 14ª y García terminó 30º. Sin embargo, el rendimiento mejoró en el knockout sprint, una carrera más rápida y por eliminación. Paula, pese a no tener su mejor día, fue semifinalista y terminó en 21º lugar, pero Mateo estuvo más inspirado. Se clasificó para la final y finalizó décimo. También participó en el relevo 4x1.500 libres por equipos, donde acabó cuarto tras una carrera muy disputada de inicio a fin.