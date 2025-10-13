Baloncesto | Primera FEB
El susto de Caio Pacheco se queda en esguince leve
El base brasileño sufrió un golpe en el tobillo que le obligó a pedir el cambio en Menorca
Su cara de sufrimiento apretó, por un instante, los corazones de los aficionados del Leyma Coruña el pasado sábado. Caio Pacheco recibió un golpe en su tobillo izquierdo en el duelo frente a Menorca y se vio obligado a pedir el cambio, dolorido e incapaz de continuar sobre la pista. Las alarmas naranjas se encendieron ante una posible lesión grave del base brasileño, uno de los faros de la escuadra de Carles Marco junto a Didac Cuevas.
Finalmente, y tras la exploración de los servicios médicos, el club ha comunicado que sufre un esguince leve y la conmoción inicial se queda en susto. El jugador ya está a disposición de los recuperadores para someterse al tratamiento adecuado que le permita incorporarse a la dinámica grupal esta misma semana. Según su evolución, podrá o no estar disponible para el staff de cara al partido del viernes ante el Palmer Mallorca (Coliseum, 20.45).
- Hafid Rizqy y Ester Navarrete ganan en la XIX Coruña10
- Doloroso adiós del Liceo al ‘señor Galmán’
- 87-72 | El Leyma tira de agallas para doblegar a su bestia negra en el Coliseum
- Adiós a los bronces dañados de París: Carlos Arévalo y Damián Ramos piden uno nuevo
- Danilo Brnovic, la joya balcánica que vive su explosión en el Leyma
- El techo de cristal del hockey hierba de A Coruña: «El campo está cogido con pinzas»
- Caio Pacheco: «No hay que ser hipócritas, este Leyma está hecho para pelear arriba»
- La ‘Familia Naranja’ renueva a sus ídolos antes del gran reto