El susto de Caio Pacheco se queda en esguince leve

Su cara de sufrimiento apretó, por un instante, los corazones de los aficionados del Leyma Coruña el pasado sábado. Caio Pacheco recibió un golpe en su tobillo izquierdo en el duelo frente a Menorca y se vio obligado a pedir el cambio, dolorido e incapaz de continuar sobre la pista. Las alarmas naranjas se encendieron ante una posible lesión grave del base brasileño, uno de los faros de la escuadra de Carles Marco junto a Didac Cuevas.

Finalmente, y tras la exploración de los servicios médicos, el club ha comunicado que sufre un esguince leve y la conmoción inicial se queda en susto. El jugador ya está a disposición de los recuperadores para someterse al tratamiento adecuado que le permita incorporarse a la dinámica grupal esta misma semana. Según su evolución, podrá o no estar disponible para el staff de cara al partido del viernes ante el Palmer Mallorca (Coliseum, 20.45).