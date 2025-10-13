Yoanki Mencía, a juicio en Zaragoza por presunta violencia de género

El jugador del Leyma Coruña, Yoanki Mencía, está citado mañana en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza para enfrentarse a un juicio por un presunto caso de violencia de género contra su expareja. Según ha publicado El Heraldo de Aragón, el alapívot cubano se enfrenta dos cargos por violencia doméstica y de género y maltrato no habitual, así como de un delito leve de vejaciones.

Conforme indica el diario aragonés, la Fiscalía solicita para Mencía diez meses de prisión por cada delito de violencia y la prohibición de comunicarse con la víctima y acercarse a ella a menos de 300 metros durante dos años. En cuanto al tercer delito, se reclama una pena de 20 días de localización permanente y seis meses de alejamiento de la presunta víctima. Del mismo modo, la Fiscalía también solicita una indemnización para ella de 200 euros. La acusación particular, por su parte, propondrá 24 meses de prisión y la defensa del jugador pedirá la libre absolución.

Los hechos denunciados por la expareja del cubano, una mujer argentina de 41 años, se remontan a la etapa en la que Mencía defendía la camiseta del Casademont Zaragoza en la capital aragonesa. Los primeros episodios, según apunta el rotativo aragonés, comenzaron a finales de 2023, aunque la situación empeoró con el tiempo. De acuerdo al escrito de la Fiscalía, el núcleo de los hechos denunciados ocurrieron en diciembre de 2024, tras una discusión por motivos económicos. El Heraldo también informa de que la denuncia refleja un testimonio de la víctima en el que asegura que varios meses antes ya había sido agredida en la cara por Mencía, habiendo llegado a sufrir heridas sangrantes en la nariz.

Ambos se conocieron en Argentina durante la etapa del jugador en la liga del país sudamericano. Su expareja lo acompañó en su breve paso por el baloncesto chino y también en su llegada a España donde, hasta su fichaje en A Coruña, residían juntos con los tres hijos de la mujer.

El Leyma, cauto

A consulta de este diario, el Básquet Coruña señaló este domingo que no tenía «nada que decir» sobre el asunto que implica a Yoanki Mencía. Ayer, el club sí se pronunció con un comunicado en el que respeta la «presunción de inocencia». La entidad naranja sigue «atentamente la evolución del caso» y se mantiene «a la espera de la finalización del procedimiento judicial» para tomar decisiones al respecto.

Yoanki Mencía fue la primera incorporación deportiva del verano naranja y la piedra sobre la que comenzó a armarse el nuevo proyecto deportivo que comanda Carles Marco en Primera FEB. Llegó A Coruña tras dos temporadas en el Zaragoza en Liga ACB.