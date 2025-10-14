3-5 | Campanada verdiblanca en el Palau

Éxtasis coruñés en Barcelona. El Liceo se impuso al Barça (3-5) en el Palau a base de solidez, cimientos, trabajo y vértigo para lograr su primer gran triunfo del curso.

Juan Copa fue de cara desde el principio y salió con Roca, Carballeira, Toni Pérez, Paiva y Dava, el quinteto de gala. Las alternativas se sucedieron en los primeros compases, con acercamientos tímidos de ambas escuadras. El Barça presionó alto e intentó que el Liceo cometiese los mismos errores que en la semifinal de la Supercopa, pero este equipo, con un mes más de rodaje en los patines, es más sólido y maduro. Los catalanes, por contra, llegaban tras una exigente carga de partidos en los últimos diez días y mostraron cierta falta de frescura en sus ataques. Aun así, Barroso estampó una bola en el larguero en el primer (y único) despiste de la zaga verdiblanca en el primer tiempo. Lo que pudo ser premonición, se quedó en susto. El cuadro coruñés no se desesperó en sus llegadas sobre la meta de Sergio Fernández. Esperó apaciguado y atacó cuando olió la sangre, en un minuto mágico que noqueó al combinado catalán.

El Barça erró un pase y Bruno Saavedra, como un depredador hambriento, robó la bola, se lanzó en solitario y abrió la lata (0-1). Los locales se pusieron nerviosos y trataron de igualar lo antes posible. Se volcaron sobre la portería de Blai Roca, que se erigió como un muro infranqueable para los azulgrana, y el Liceo se aprovechó de sus prisas. Paiva, que todavía no se había estrenado como goleador en A Coruña, armó el stick desde el centro del campo y envió una bola teledirigida a la escuadra de Fernández, que nada pudo hacer para detener el obús del portugués. Los focos se desplazaron, entonces, a la portería colegial. El combinado de Ricard Ares insistió sobre la meta visitante, pero Blai se hizo gigante para frustrar sus ocasiones.

El Liceo entró al segundo tiempo con personalidad. Con calma en ataque y mucha intensidad en defensa, las ayudas se multiplicaron para neutralizar la pólvora local. La inteligencia coruñesa dio sus frutos cuando César Carballeira se presentó a su cita con el gol. El 5 recibió la bola en campo propio, progresó y chutó con potencia para sorprender de nuevo a Fernández (0-3).

Acto seguido, Bruno Saavedra vio la azul por entrar a destiempo sobre Llorca. Los árbitros no señalaron la falta directa, pero el Liceo tuvo que jugar en inferioridad. Blai Roca volvió a multiplicarse bajo palos, para desesperación del equipo local. Todo lo que cogía portería se topaba con la enorme figura del portero, que disputó sus mejores minutos como liceísta. Ya con cuatro contra cuatro, Pablo Álvarez encontró un resquicio en la resistencia visitante para acortar distancias tras un gran pase de Ignacio Alabart (1-3).

A diez minutos justos del final, las pulsaciones se dispararon. Se vivió un tramo loco, un ida y vuelta vibrante que pudo deparar premio a cualquiera de los dos equipos. Hasta que Saavedra inclinó la balanza para el lado liceísta con su quinta diana de la campaña (1-4).

Pudo ampliar su renta el Liceo desde el punto de falta directa, pero Nuno Paiva erró el lanzamiento. Lo aprovechó el Barça para recortar distancias, tras un penalti por mano transformado por Barroso. Quedaban cinco minutos, una eternidad en la pista azulgrana y ante uno de los mejores equipos del mundo. Así se encargó de recordarlo Aragonés, que apretó el luminoso aprovechándose de un barullo en el área en una de las pocas acciones en las que los coruñeses no fueron contundentes (3-4). El Barça tiró de power play, sentó al portero para meter un cinco contra cuatro y el Liceo mordió para defender su renta. Lo logró. E incluso la amplió, con una contra resuelta por Carballeira a puerta vacía. Manos al aire, beso al escudo y felicidad desbordada en el banco visitante. El Palau estaba reconquistado.