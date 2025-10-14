El OAR recibirá al Nava en la ronda inicial de la Copa del Rey

Entre estación y estación de su camino en la División de Honor Plata, el Attica 21 OAR tiene tiempo de pensar en la Copa del Rey. La escuadra que dirige Nando González se enfrentará al Viveros Herol Nava en la primera ronda de la competición del KO, el próximo 5 de noviembre sobre el parqué de San Francisco Javier. Será el estreno del club coruñés en el torneo copero que, si bien no es una prioridad, sí se presenta como una buena ocasión para rodar jugadores y seguir dejando huella en el panorama del balonmano nacional.

El Nava se desplazará hasta A Coruña con cartel de favorito, por su condición de equipo de Liga Asobal. Sin embargo, el combinado segoviano aterrizará en Galicia necesitado de buenas noticias, ya que no atraviesa un buen inicio de campaña. De las cinco jornadas que ha disputado en la máxima categoría, tan solo ha logrado una victoria. Lo hizo en la segunda fecha del calendario, ante el Cangas y por la mínima (34-33). Del resto, acumula derrotas frente al Aranda, al Granollers, al Ciudad Real y al Bidasoa, que marcha líder.

El Nava participa en esta ronda del sorteo tras su octavo puesto en liga el curso pasado, el mejor clasificado de los clubes de la élite que entraron en el bombo de la primera fase. En Copa, el año pasado, cayó en octavos contra el Alcobendas.