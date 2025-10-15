Coruña en Loita regresa el 29 de noviembre

Coruña en Loita volverá a copar la pista y las gradas del Frontón de Riazor el próximo sábado 29 de noviembre. La velada de boxeo que organiza Luis Suárez, del gimnasio Azteca Box, alcanza su séptima edición convertida en un evento de culto para el noble arte coruñés. El cartel se conocerá próximamente, al igual que la fecha y los puntos de venta de las entradas.

La séptima edición del evento pugilístico se celebrará un año después de su última edición. En la sexta edición se abarrotó el Frontón en una velada en la que Dani Moukoko se impuso al balear Fernando Heredia en el combate estelar. El camerunés ha sido la gran estrella de todas las veladas disputadas hasta la fecha.