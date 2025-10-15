«Una victoria de categoría» pone fin a la sequía del Liceo en Barcelona

Hacía más de año y medio que el Liceo no era capaz de arrodillar al Barça. Más aún, cinco años y dos días, desde el 12 de octubre de 2020, la fecha de la última ocasión en la que el Palau se tiñó de verdiblanco en OK Liga. En aquella ocasión fue un 3-4 en el que los verdiblancos, como este martes, aguantaron los envites finales de los azulgranas. El esfuerzo de Dava Torres, que jugó tras perderse por molestias el duelo ante el Rivas, y el gol de la sentencia de César Carballeira, los únicos supervivientes de aquella gesta, fueron fundamentales para escribir otra noche de gloria.

«Tres puntos importantes para la liga y rompemos una racha de mucho tiempo sin ganar en una pista como esta», resumió Juan Copa tras un ejercicio superlativo de todos sus jugadores. «Todos los jugadores tuvieron un compromiso brutal». Dava Torres, aun con la calma de ser un triunfo más en liga, invitó en los micrófonos de TV3 a disfrutar de la gesta conseguida en el Palau: «es una victoria de categoría».

Fueron múltiples los condicionantes de un Clásico deslucido entre semana. El Barça llegó con una ristra de bajas, entre ellas el exliceísta Marc Grau, y un cansancio acumulado que pesa después de decenas de horas entre aviones y aeropuertos para participar en el Mundial de Clubes en Argentina. A los azulgranas les esperaba a su vuelta un calendario endemoniado. El Liceo ha sido puerto de categoría especial en una etapa en la que aún tiene que medirse a Reus y Noia en los próximos diez días. No fue tampoco un día sencillo para un Liceo que se plantó en el Palau con su capitán, Dava Torres, renqueante de una molestia que le impidió jugar ante el Rivas el pasado sábado. En la mente estaban los últimos cruces con un Barcelona al que solo el Noia pudo doblegar el año pasado. Goleadas, algunas contundentes por el juego y otras, por el ensañamiento en los minutos finales, ponían al Liceo en aviso de la difícil empresa que tenían en Barcelona. Sobre todo, después del 5-2 que encajó en la Supercopa el mes pasado.

El nuevo proyecto de Juan Copa aprende y progresa a pasos agigantados y, en el Palau, volvió a demostrar que el potencial está ahí. Fue una victoria del colectivo y de la concentración. Evitar los errores iniciales para que el Barça no tuviese un partido fácil. Cerrar a cal y canto una portería de la que Blai Roca ya es dueño y señor. Y mostrar que el equipo tiene calidad más allá de destellos aislados. Bruno Saavedra dio ese paso adelante que todos en el club le piden. Una obra de arte para abrir la lata y acongojar a un Barça que, sin parpadear, ya tenía el 0-2 en el marcador. Nuno Paiva se estrenó en su primer clásico con un golazo desde media pista, el primero en OK Liga como liceísta. Declaración de intenciones de un fichaje que ha caído de pie por su impacto en el juego y, ahora, por cifras en días importantes.

Aprender del pasado, de clásicos que llegaron a los minutos finales parejos y acabaron del lado blaugrana, es también saber mantener la cabeza fría cuando el Barça apretó tras el 0-3. Bruno apareció de nuevo, pero Barroso y Aragonés se empeñaron en dejar el desenlace para el final. Con los nervios a flor de piel, y con el recuerdo de muchos días que se tornaron grises en Barcelona, el Liceo demostró solidez cuando más la necesitaba. Aguantó contra cinco jugadores de pista y Carballeira marcó a placer el gol que puso fin a cinco años y dos días de sequía en el Palau, desde el 12 de octubre de 2020. Fue César, uno de los dos supervivientes de aquella última victoria, quien sentenció esta. El Liceo dio un puñetazo sobre la mesa y demostró que tiene mimbres para medirse a cualquiera.