Yoanki Mencía admite un delito de violencia de género contra su expareja

El jugador del Leyma Básquet Coruña, Yoanki Mencía reconoció este miércoles en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza que cometió los delitos de violencia de género y vejaciones contra su expareja. Según informó El Heraldo, aceptó ante el juez haber cometido uno de los delitos de los que le acusaba la Fiscalía, que perdía para él 20 meses de cárcel, y la víctima, que solicitaba una pena de dos años. Las partes llegaron a un acuerdo con el abogado del jugador cubano, que no entrará en la cárcel. Tendrá que cumplir 65 días de trabajo comunitario y no podrá comunicarse ni acercase a la víctima durante un año.

Yoanki Mencía se sentó este miércoles en el banquillo en el Juzgado de lo Penal número 9 de Zaragoza para responder ante el juez por dos casos de violencia de género que el alapívot cometió sobre su expareja durante su etapa como jugador del Casademont Zaragoza. La Fiscalía le acusaba de dos delitos de violencia de género y maltrato no habitual y uno, leve, de vejaciones contra la mujer argentina de 41 con la que mantenía una relación sentimental desde su etapa como jugador en el país sudamericano. Solicitaba diez meses de cárcel por cada uno de los primeros y prohibición de acercarse a la víctima durante los dos próximos años. Por el más leve, el Ministerio Público solicitó que el jugador esté localizado de forma permanente durante 20 días y una orden de alejamiento de seis meses, además de una indemnización de 200 euros. La acusación particular elevó la petición de condena a 24 meses de prisión.

Las partes llegaron a un acuerdo en la mañana de este miércoles. El jugador reconoció uno de los delitos de violencia de género, el que tuvo lugar el 8 de diciembre de 2024. Según la denuncia, el deportista gritó a su pareja en casa de manera agresiva y la golpeó, tirándola al suelo, hasta que un hijo de ella intervino. Por este delito, se le impuso la pena de 60 días de trabajo para la comunidad y la prohibición de hablar o acercarse a la víctima durante un año. Tampoco podrá portar armas por dos años. El jugador y la víctima negaron el segundo caso de violencia, que quedó retirado. Por el delito leve de vejaciones, Mencía aceptó una condena de otros 5 días de trabajos comunitarios, seis meses de alejamiento y 200 euros de indemnización.

El Leyma Coruña admitió en un comunicado este lunes estar al corriente de la situación judicial a la que se enfrentaba el jugador esta semana. "El club está siguiendo atentamente la evolución", remarcó la entidad naranja, que dijo respetar la presunción de inocencia del jugador y estar a la espera de la finalización del procedimiento.