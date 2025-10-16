Abre el plazo para inscribirse en la San Silvestre Coruña

La carrera popular San Silvestre Coruña 2025 abrió ayer el plazo de inscripción para la edición de este año. Se celebrará el día 31 de diciembre por la tarde, desde las 16.00 horas, y cuenta con dorsales limitados: 5.500 para la prueba absoluta, 300 para infantiles, 100 para la marcha nórdica y otros 100 para la CanSilvestre.

Las personas que deseen participar podrán apuntarse hasta el 22 de diciembre o hasta que se agoten las existencias. Hasta el 10 de diciembre, la categoría absoluta un coste 12 euros (10, si se tiene un chip en propiedad). Los menores de 14 años pagan 5 euros y la caminata y la carrera con perros, cuestan 15. La prueba cuenta con un recorrido de 7.500 metros a lo largo del paseo marítimo con salida y meta en O Parrote.