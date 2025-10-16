Carles Marco: «El Leyma hace las cosas bien, no sabíamos nada antes de fichar a Mencía»

El terremoto del Caso Yoanki Mencía ha sacudido los cimientos del Leyma Coruña en la previa de su partido contra el Palmer Mallorca de este viernes (20.45 horas, Coliseum). El alapívot cubano afrontó el pasado miércoles un juicio por violencia de género, en el que admitió su delito y fue condenado a 65 días de trabajos comunitarios y una orden de alejamiento de la víctima (su expareja) de año y medio. Ante esta situación, la entidad coruñesa ha decidido apartarlo de la dinámica del primer equipo.

«El Leyma es un club que trabaja y hace las cosas bien. No sabíamos nada de esto antes de fichar a Yoanki. Él pide permiso para irse, entrena el lunes y ya no trabaja más. No va a jugar», aseguró Carles Marco, técnico naranja, en sala de prensa. En una comparecencia multitudinaria, en la que también estuvieron presentes Pablo de Amallo (presidente), Charlie Uzal (director deportivo) y varios miembros de la junta directiva, el entrenador catalán optó por remitirse a «la declaración del club» y prefirió no ahondar en el asunto que centra todos los focos del entorno naranja esta semana, aunque admite que «el club está abierto al mercado» según lo que ocurra con Mencía en el futuro a corto plazo.

Lo que sí comentó fue la dificultad de gestionar la semana con la baja del cubano y de Caio Pacheco, lesionado y duda para el choque. «No ha sido fácil, pero hemos intentado preparar el partido lo mejor posible», señaló. El catalán reconoció que el «equilibrio» de día a día se ha visto alterado, aunque «no es la primera vez que somos nueve entrenando», pues ya ocurrió en pretemporada con las ausencias del propio Pacheco y de Macachi Braz por compromisos internacionales. Para solventar el número de efectivos, el cuerpo técnico ha echado mano de los jugadores vinculados: Santi Martínez, Carlos Varela Y Manu Oillataguerre.

Los esfuerzos del staff en los últimos días han ido enfocados a que «el equipo esté lo más unido posible» y Marco está convencido de que sus jugadores «competirán» y «estarán bien» ante el Palmer. Un Palmer que es «un buen equipo» pese a que todavía no conoce la victoria. «Juega bien, defiende bien y será difícil de ganar», apuntó el entrenador del conjunto coruñés. La escuadra balear llegará al Coliseum descansada, pues no jugó en la anterior jornada por descanso. «Ha tenido dos semanas para preparar este partido y acoplar jugadores que no habían hecho correctamente la pretemporada. Necesitaremos lo mejor de los nuestros y que la afición nos ayude en los malos momentos», añadió.

Carles Marco está satisfecho con la labor de su plantilla, pero, tras el encuentro ante el Menorca, alabó especialmente la función de los interiores: «Abdou [Thiam], Ily [Diop] y Macachi [Braz] estuvieron bien en Menorca, pero llevan toda la temporada siendo importantes. A veces son ellos los finalizadores y a veces hacen que finalicen otros. Los buscamos para ganar armonía en ataque y los estamos encontrando en situaciones en las que el equipo se encuentra cómodo».