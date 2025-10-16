Dominicos y Compañía retoman la OK Plata tras cinco meses de espera: «Estamos deseándolo, la pretemporada es eterna»

Más de 150 días después de rodar sobre la pista en competición oficial por última vez, Compañía de María y Dominicos afrontan este fin de semana el regreso de la OK Plata. Desde el 17 de mayo, cuando concluyeron la campaña pasada, hasta este sábado, cuando estrenen la nueva, han pasado cinco meses en los que ambas escuadras han rearmado sus proyectos para competir en el segundo escalafón del hockey nacional. «Estamos deseando empezar, la pretemporada se hace muy larga», asegura Álex Canosa, técnico de Compañía. «Tenemos muchísimas ganas, la espera se hace eterna», añade Pablo Togores, de Dominicos.

No ha sido un verano sencillo para ninguno de los dos representantes coruñeses en la categoría. Dominicos sufrió una importante revolución, empezando por el banquillo, donde Pablo Togores tomó el relevo de su hermano Manuel al frente del primer equipo. «Ya sabía que era un grupo muy trabajador. En ese sentido, sabía que iba a disfrutar de probar cosas nuevas y de poder llevarlos al límite, porque los jugadores lo agradecen», resume el nuevo preparador colegial. Entre las incorporaciones cerradas en el mercado estival, destaca el nombre de Gabriel Villares, jugador formado en Santa María del Mar y Compañía que llegó a debutar en OK Liga con el Vilafranca. «Se está convirtiendo en un líder en el vestuario gracias a su experiencia, es súper humilde y trabajador y asume responsabilidades para ayudar al grupo», dice Togores de él. La plantilla de Compañía, en cambio, ha quedado «un poco mermada» después de sufrir «algunos contratiempos» durante el verano: Dani Garea se ha ido a estudiar a Madrid e Iván Centoira y Eloi Martínez (portero) se fueron al Ordes y al Liceo B de OK Bronce tras un desacuerdo con el club. En contraposición a las salidas, Pablo Cancela aterriza en Elviña desde el Liceo para aportar veteranía y gol a los nuevos talentos del club.

Con los cambios, por tanto, varía el objetivo. Tras firmar un regreso dorado a la categoría de plata en la última temporada, las salidas obligan a Álex Canosa y sus pupilos a reorganizar sus prioridades. «De inicio, aspirábamos a estar en una zona más cómoda y ver qué pasaba, pero con las bajas que tuvimos nos quedamos un poco cojos. Mantenemos esa intención, teniendo en cuenta que solo desciende uno, pero veremos como respondemos», apunta el técnico. Para Dominicos, en cambio, el curso anterior fue una agonía que se resolvió con la permanencia a última hora y su foco está totalmente puesto en el presente. «Lo principal es olvidarnos de la temporada pasada. Aprender de los errores, por supuesto, pero es un ciclo nuevo y empezamos de cero», asegura Togores.

En lo que ambos coinciden, es en la dificultad de la OK Plata. «Hay dos o tres equipos que estarán arriba: Vic, Mataró y Manlleu. Después, la liga nos irá poniendo más arriba o más abajo a los demás», opina Canosa. Togores coincide: «Es una liga muy competida e igualada, en los últimos años no tenemos mucha suerte con el grupo que nos toca».

Sus debuts de este fin de semana serán, a priori, dos varas de medir diferentes. Compañía se estrena contra un Tordera «que también estará abajo» (18.00 horas), mientras que Dominicos inicia su camino ante un Mataró que parte como «uno de los favoritos al ascenso» (18.30). Aun así, el técnico no se achica: «No sabemos especular ni defendernos, debemos ser valientes y buscar la portería rival». La larga espera llega a su fin y se sube el telón. Comienza, por fin, la OK Plata.