El Leyma se encomienda al Coliseum para recuperar la estabilidad perdida

«No ha sido una semana fácil, pero hemos intentado preparar el partido lo mejor posible». Con los todos los focos apuntando al Coliseum tras el Caso Mencía, el Leyma Coruña quiere devolver el protagonismo al ámbito deportivo. Para ello, el conjunto coruñés vuelve a casa después de exhibirse en Menorca y en busca de su cuarta victoria consecutiva en la cuarta jornada del campeonato. El objetivo parece claro: vencer y convencer con el aliento de su gente para desviar la atención de los asuntos externos a la pista y volver a hablar de baloncesto. Refugiarse en lo que sale bien para olvidarse, al menos durante cuarenta minutos, de todo lo que ha salido mal. Para ello, los esfuerzos del staff han ido enfocados a que «el equipo esté lo más unido posible» y Carles Marco cree que sus jugadores «competirán» y «estarán bien» ante el Palmer Mallorca (viernes, 20.45 horas).

Un Palmer que nunca ha jugado en A Coruña y que, según el preparador naranja, es «un buen equipo» pese a que todavía no conoce la victoria en Primera FEB. «Juega bien, defiende bien y será difícil de ganar», apuntó el técnico catalán. La escuadra balear saltará al Coliseum con menor carga en las piernas, pues no disputó la anterior jornada por descanso en el calendario. «Han tenido dos semanas para preparar el partido y acoplar jugadores», resaltó Marco. Un choque de dinámicas que pondrá a prueba la concentración y el temple del cuadro local, frente a un rival desenfadado y valiente que ya puso en serios apuros al Palencia en la primera jornada.

Con la baja de Yoanki Mencía confirmada, la gran duda de la noche es la presencia de Caio Pacheco. El base brasileño sufrió un esguince de tobillo contra el Menorca y, pese a que fue leve, trabajó al margen del grupo toda la semana. Para solventar el número de efectivos, Marco ha recurrido a los jugadores vinculados del Xiria: Santi Martínez, Carlos Varela y Manu Oillataguerre.