91-75 | Paul Jorgensen y el Coliseum lideran al Leyma ante un voluntarioso Palmer

Victoria de contrastes del Leyma Coruña ante el Palmer Mallorca (91-75). El equipo de Carles Marco estuvo desdibujado en los dos primeros cuartos, en los que el Palmer llegó a dominar el marcador, pero cambió de marcha en una segunda mitad apabullante basada en la intensidad defensiva y el talento de un Jorgensen arrollador.

Varias dudas flotaban en el ambiente antes del comienzo. La primera se resolvió rápido, cuando Caio Pacheco siguió el calentamiento de sus compañeros en chandal y desde el banquillo. El base brasileño estaba descartado para el duelo. La segunda, era comprobar si el run run extradeportivo del caso Mencía, apartado por el club tras reconocer un delito de violencia de género, pasaría factura al equipo y si la concentración de los jugadores naranjas vacilaría sobre la pista.

El combinado coruñés comenzó tibio y desacertado y fue castigado por el acierto de Hollowell. El estadounidense encadenó tres triples seguidos que situaron el marcador en 7-16 y obligó a Marco a pedir el primer tiempo muerto de la noche. A la vuelta, el Leyma subió la intensidad. Jorgensen tuvo su primera racha de inspiración y redujo distancias con varias acciones de mérito, pero fue Diop quien volteó el marcador con un mate que hizo estallar al Coliseum. Aun así, cuando parecía encarrilado, los visitantes se adelantaron antes del paso por los banquillos (19-20).

Jorgensen retiene la pelota entre dos rivales del Palmer. | I. López

El Leyma pareció encontrar el pedal del acelerador en el inicio del segundo cuarto y Macachi amplió la renta con dos tiros libres. Se abrió un periodo de intercambio de golpes en el que los naranjas tenían rachas buenas, pero eran incapaces de dominar a un Palmer muy serio que no perdía el foco del choque. Jacobo, Brnovic y Thiam llevaron el luminoso al 37-33, pero el equipo volvió a despistarse en defensa y la escuadra balear igualó desde la línea de tiros libres. Los mallorquines aprovecharon un barullo bajo la canasta local para marcharse por delante (44-46) y enfadar visiblemente a Marco.

El Leyma recuperó en el descanso el acierto que se había dejado en el vestuario. Se sucedieron los puntos de Jou, Thiam y Cuevas para enchufar a una grada que calentó la garganta y caldeó el ambiente. Y el Palmer se ahogó. La defensa naranja secó las intenciones visitantes (anotó solo ocho puntos en el tercer cuarto) y los locales cedieron la batuta creativa a un Paul Jorgensen desatado. Firmó asistencias, triples y bandejas que hicieron que hasta Leymita saltase a la pista a celebrar. El Coliseum se enfadó con los árbitros tras una canasta fantasma y una serie de faltas a favor de los baleares, pero el show del norteamericano curó todos los males de la masa social.

El duelo estaba visto para sentencia, pero la escuadra de Carles Marco no bajó el ritmo en el último acto. Apareció Cremo. Apareció Thiam. Apareció Braz. Debutó Oillataguerre. Y A Coruña siguió disfrutando del catálogo de trucos de Jorgensen celebrando cada acción a viva voz. El Palmer maquilló el resultado aproximándose en el luminoso, pero el triunfo nunca estuvo en duda. Porque pase lo pase, la moneda del Leyma este curso solo sabe caer de cara.