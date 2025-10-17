La resistencia del OAR, otra vez a prueba frente al Eivissa en casa

Nueva jornada de la División de Honor Plata y nueva prueba de fuego para la solidez y el carácter del Attica 21 OAR. La escuadra de Nando González recibe este sábado en San Francisco Javier al Eivissa (20.00 horas), uno de los candidatos a luchar por el ascenso de aquí a final de curso.

El equipo balear aterriza en A Coruña como uno de los tres más goleadores de la categoría (161 tantos a favor, solo por detrás del Cisne y el Burgos) y someterá a examen a la zaga oarista que, a su vez, es una de las tres que menos encaja. Choque de dinámicas y de alta tensión que hará retumbar las paredes de un pabellón con ganas de celebrar el cuarto triunfo coruñés.