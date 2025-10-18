Balonmano | Primera Estatal
20-24 | El Culleredo se queda sin premio frente al Xiria
A Coruña
El Balonmán Culleredo perdió (20-24) en el derbi de proximidad ante el Calvo Xiria de Carballo en Tarrío. El conjunto que entrena Fernando Vázquez mantuvo el tipo en duelo de máxima igualdad que llegó 10-10 al descanso y que comenzó a romperse en el segundo tiempo a favor de los carballeses. Los cinco goles de Marcos Regueiro fueron insuficientes para evitar la derrota.
