20-24 | El Culleredo se queda sin premio frente al Xiria

El Balonmán Culleredo perdió (20-24) en el derbi de proximidad ante el Calvo Xiria de Carballo en Tarrío. El conjunto que entrena Fernando Vázquez mantuvo el tipo en duelo de máxima igualdad que llegó 10-10 al descanso y que comenzó a romperse en el segundo tiempo a favor de los carballeses. Los cinco goles de Marcos Regueiro fueron insuficientes para evitar la derrota.