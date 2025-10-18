25-27 | El Eivissa pone fin a la racha sin perder de un combativo OAR

El Attica 21 Hotels OAR cedió su condición de invicto tras caer (25-27) a manos del Eivissa en San Francisco Javier. El equipo que dirige Nando González volvió a protagonizar un ejercicio de fe y esfuerzo en busca de una remontada que, en esta ocasión, se quedó en un intento. A pesar de este primer varapalo, se mantiene en la zona alta de la clasificación.

Seis jornadas sin conocer la victoria son un caso excepcional para un recién ascendido, pero el OAR dio motivos a su afición para creer que podía elevar la racha a siete. Sin embargo, el Eivissa llegó a la pista coruñesa dispuesto a consagrarse como uno de los equipos punteros de la categoría. Tomó ventaja con el 7-8 en el ecuador del primer acto e hizo sangre en el marcador hasta el descanso (12-16) gracias a la contundencia de Biel Varela, que acabó el duelo con once goles en su cuenta particular.

El OAR no se rindió pese a verse cuatro goles abajo y trató de buscar el empate por todos los medios. Alberto Roldán y Rubén Sánchez lideraron con cinco tantos cada uno el día más coral en anotación de los coruñeses. Entre ellos dos y Álex Chan apretaron en dos goles el marcador en el tramo final. Sin embargo, Eivissa logró conservar su ventaja y llevarse a su isla la racha oarista.