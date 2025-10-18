Hockey sobre patines | OK Liga Iberdrola
3-1 | El HC Coruña cae ante un exigente Palau
A Coruña
El HC Coruña continúa con su casillero a cero tras sumar su tercera derrota de la temporada. Perdió 3-1 en su complicada visita al Palau. Lucía Velo adelantó al conjunto coruñés en el primer tiempo, pero Berta Busquets empató al filo del descanso. Laura Puidcerdá le dio la vuelta en el inicio del segundo acto y volvió a ver portería en el tramo final para sentenciar el duelo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hafid Rizqy y Ester Navarrete ganan en la XIX Coruña10
- Doloroso adiós del Liceo al ‘señor Galmán’
- 87-72 | El Leyma tira de agallas para doblegar a su bestia negra en el Coliseum
- Ilimane Diop, el gigante diferencial dentro y fuera de la pintura del Leyma
- 3-5 | Campanada verdiblanca en el Palau
- Adiós a los bronces dañados de París: Carlos Arévalo y Damián Ramos piden uno nuevo
- Danilo Brnovic, la joya balcánica que vive su explosión en el Leyma
- El techo de cristal del hockey hierba de A Coruña: «El campo está cogido con pinzas»