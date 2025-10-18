Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

3-1 | El HC Coruña cae ante un exigente Palau

Rebe Fernández, ante el Palau.

Rebe Fernández, ante el Palau. / Isaac Navarra

RAC

A Coruña

El HC Coruña continúa con su casillero a cero tras sumar su tercera derrota de la temporada. Perdió 3-1 en su complicada visita al Palau. Lucía Velo adelantó al conjunto coruñés en el primer tiempo, pero Berta Busquets empató al filo del descanso. Laura Puidcerdá le dio la vuelta en el inicio del segundo acto y volvió a ver portería en el tramo final para sentenciar el duelo.

