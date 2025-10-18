3-2 | Nuno Paiva descorcha el champán para el Liceo

A Coruña ya sabía la calidad que atesoraba Nuno Paiva de sus años en el Compañía. La descubrió el Palacio de Riazor con sus primeros encuentros con el Liceo e, incluso, la confirmó con su gol ante el Barça el pasado martes. El luso se consagró al liderar la remontada colegial ante el Calafell (3-2) en un duelo candente y condicionado por el arbitraje. El Liceo se sobrepuso a un gol no señalado para sumar tres puntos de oro.

La euforia aún a flor de piel por el triunfo en el Clásico dio paso a la tensión con la que se cocinó la victoria ante el Calafell. La parroquia verdiblanca apenas tuvo 16 segundos de tranquilidad, mientras se acomodaba en las gradas del Palacio de Riazor. Fue el tiempo que transcurrió desde el saque inicial hasta que Aleix Marimón, gracias a un bloqueo de Folguera, probó un disparo de media distancia que se coló en la portería de Blai Roca (0-1). El Liceo comenzó con un marcador adverso casi desde el primer instante y trató de igualar cuanto antes. Fue una tarea complicada a la que se opuso el excolegial Martí Serra. El meta, ahora en el Calafell, pero ataviado con las protecciones que utilizaba en el Liceo el año pasado, evitó el empate en un mano a mano ante Toni Pérez.

El Calafell logró echarle el cerrojo a su área por acierto propio y por desacierto arbitral. Dava Torres logró colar el balón en la portería con tiro junto al poste izquierdo, pero no subió al marcador. La bola pegó en el hierro inferior y salió hacia fuera a tal velocidad que los árbitros no la vieron y no validaron el 1-1.

El empate quedó para la segunda parte, tras un primer tiempo que acabó con errores de cara a puerta y con rifirrafes que se saldaron con una pequeña trifulca camino de los vestuarios. Bruno Saavedra no embocó tras un robo de César antes del entretiempo y tampoco pudo redimirse en un par de acciones en área rival en los primeros compases del segundo acto.

Cuando más cómodo se sentía el Calafell, en un duelo candente y con un tres para tres por una azul por cada bando, apareció Nuno Paiva. El luso se sacó de la manga un misil para empatar (1-1). Abrió la botella de champán y los goles se le cayeron al Liceo en cuestión de cuatro minutos. Arnau Xaus hizo una obra de arte para darle la vuelta al marcador (2-1) y el propio Paiva volvió a la carga con un cañonazo escorado para abrir hueco (3-1) Xaus pudo elevar aún más la renta en una falta directa. Erró y Marimón apretó el marcador para el Calafell a 29 segundos del final (3-2). El Liceo defendió ante cinco en los últimos instantes y se llevó un triunfo que redondea una semana idílica.