3-2 | El Zalaeta se lleva la cruz en un duelo reñido ante el Chamberí

El Zalaeta sumó su primera derrota del curso al perder en cinco sets en su visita al Madrid Chamberí (30-28, 21-25, 25-14, 16-25, 15-10). El equipo coruñés estuvo a punto de llevarse un primer set de infarto que, al final, cayó del lado madrileño. Las de Jorge Barrero respondieron dos veces, pero no pudieron completar la remontada.