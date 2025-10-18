Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Voleibol | Superliga 2 Femenina

3-2 | El Zalaeta se lleva la cruz en un duelo reñido ante el Chamberí

Zalaeta.

Zalaeta. / Casteleiro/Roller Agencia

RAC

A Coruña

El Zalaeta sumó su primera derrota del curso al perder en cinco sets en su visita al Madrid Chamberí (30-28, 21-25, 25-14, 16-25, 15-10). El equipo coruñés estuvo a punto de llevarse un primer set de infarto que, al final, cayó del lado madrileño. Las de Jorge Barrero respondieron dos veces, pero no pudieron completar la remontada.

