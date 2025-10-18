Voleibol | Superliga 2 Femenina
3-2 | El Zalaeta se lleva la cruz en un duelo reñido ante el Chamberí
A Coruña
El Zalaeta sumó su primera derrota del curso al perder en cinco sets en su visita al Madrid Chamberí (30-28, 21-25, 25-14, 16-25, 15-10). El equipo coruñés estuvo a punto de llevarse un primer set de infarto que, al final, cayó del lado madrileño. Las de Jorge Barrero respondieron dos veces, pero no pudieron completar la remontada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hafid Rizqy y Ester Navarrete ganan en la XIX Coruña10
- Doloroso adiós del Liceo al ‘señor Galmán’
- 87-72 | El Leyma tira de agallas para doblegar a su bestia negra en el Coliseum
- Ilimane Diop, el gigante diferencial dentro y fuera de la pintura del Leyma
- 3-5 | Campanada verdiblanca en el Palau
- Adiós a los bronces dañados de París: Carlos Arévalo y Damián Ramos piden uno nuevo
- Danilo Brnovic, la joya balcánica que vive su explosión en el Leyma
- El techo de cristal del hockey hierba de A Coruña: «El campo está cogido con pinzas»