Fútbol Sala | Segunda RFEF
4-6 | Yerai Rilo le da al 5 Coruña su segunda victoria
A Coruña
El 5 Coruña necesitó las primeras jornadas para madurar y carburar, pero ya sabe lo que es encadenar victorias en Segunda RFEF. Sumó su segundo triunfo consecutivo al vencer (4-6) al Begonte. El colista dio guerra en un partido en el que el conjunto rojillo se apoyó en Yerai Rilo, que firmó un hat trick, para remontar a domicilio.
