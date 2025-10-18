Baloncesto | LF 2
66-54 | Maristas apabulla al Manresa en el último cuarto y se mantiene líder
Ana Jiménez y Josefina Zeballos comandaron al equipo en anotación
A Coruña
No hay quien pare a Maristas en este inicio de competición de Liga Femenina 2. El conjunto coruñés derrotó en casa (66-54) al Manresa en una gran exhibición de Ana Jiménez, que lideró al equipo con 14 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y 2 robos. Las jugadoras de Fernando Buendía mantuvieron el pulso ante las catalanas en el primer tiempo.
Se marcharon al descanso con una ínfima ventaja (30-29) y el Manresa logró igualar al final del tercer cuarto. En el momento de la verdad, la defensa coruñesa cimentó un triunfo que decantaron en ataque Dimitrijevic, Zeballos y Fontana. Tercera victoria en tres jornadas para un Maristas que convence.
