Polideportivo
La agenda del deporte de A Coruña: Compañía y Dominicos suben el telón de la liga
Comienza la OK Plata | Zalaeta, Maristas o 5 Coruña buscan el triunfo y el CRAT regresa tras descanso
Jornada de estrenos y consolidaciones para el deporte coruñés. Mientras los equipos de OK Plata masculina inician la competición oficial, otros como el 5 Coruña, Maristas, Zalaeta o CRAT quieren mantener sus dinámicas positivas.
Hockey sobre patines
En OK Liga, el Hockey Club Coruña se enfrenta al Palau a domicilio (sábado, 20.00 horas). En OK Plata, el sábado por la tarde regresa la competición masculina para Compañía frente al Tordera (18.00) y Dominicos ante el Mataró (18.30). En la femenina, el Resa Cambre y el Marineda juegan el primer derbi del curso (sábado, 18.00) y las cambresas también se medirán domingo al Alcalá (11.00). En OK Bronce, el Oleiros visita al Patinalon (sábado, 19.00), Compañía B al Santutxu (sábado, 19.30) y el Liceo B recibe el domingo al Urdaneta (12.30).
Rugby
El CRAT Rialta se desplaza a Madrid para su segundo duelo de Liga Iberdrola contra el Olímpico de Pozuelo (domingo, 12.00).
Baloncesto
Maristas busca frente al Manresa su tercer triunfo consecutivo en la Liga Femenina 2, con el objetivo de mantener el liderato y prolongar sus buenas sensaciones (sábado, 18.00).
Balonmano
Jornada especial para el Culleredo, que se cita con el Xiria en el Tarrío en el primer derbi provincial del curso (sábado, 20.00).
Fútbol sala
El 5 Coruña quiere dar continuidad a su primera victoria venciendo al Concello de Begonte a domicilio (sábado, 19.30).
Voleibol
En Superliga Femenina 2, el Zalaeta viaja a la capital para desafiar al Madrid Chamberí en su pista (sábado, 19.00). En Primera División femenina, el Cidade A Coruña descansa y el Oleiros juega en Tenerife ante el Santa Cruz Cuesta Piedra (sábado, 19.30). En la categoría masculina, el conjunto oleirense reta el domingo al Coslada (12.15).
Hípica
El Centro Hípico Casas Novas acoge la tercera y última calificativa del XXV Trofeo Casas Novas, con más de 200 caballos para competir en nueve pruebas.
- Hafid Rizqy y Ester Navarrete ganan en la XIX Coruña10
- Doloroso adiós del Liceo al ‘señor Galmán’
- 87-72 | El Leyma tira de agallas para doblegar a su bestia negra en el Coliseum
- Ilimane Diop, el gigante diferencial dentro y fuera de la pintura del Leyma
- 3-5 | Campanada verdiblanca en el Palau
- Adiós a los bronces dañados de París: Carlos Arévalo y Damián Ramos piden uno nuevo
- Danilo Brnovic, la joya balcánica que vive su explosión en el Leyma
- El techo de cristal del hockey hierba de A Coruña: «El campo está cogido con pinzas»