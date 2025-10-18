La agenda del deporte de A Coruña: Compañía y Dominicos suben el telón de la liga

Jornada de estrenos y consolidaciones para el deporte coruñés. Mientras los equipos de OK Plata masculina inician la competición oficial, otros como el 5 Coruña, Maristas, Zalaeta o CRAT quieren mantener sus dinámicas positivas.

Hockey sobre patines

En OK Liga, el Hockey Club Coruña se enfrenta al Palau a domicilio (sábado, 20.00 horas). En OK Plata, el sábado por la tarde regresa la competición masculina para Compañía frente al Tordera (18.00) y Dominicos ante el Mataró (18.30). En la femenina, el Resa Cambre y el Marineda juegan el primer derbi del curso (sábado, 18.00) y las cambresas también se medirán domingo al Alcalá (11.00). En OK Bronce, el Oleiros visita al Patinalon (sábado, 19.00), Compañía B al Santutxu (sábado, 19.30) y el Liceo B recibe el domingo al Urdaneta (12.30).

Rugby

El CRAT Rialta se desplaza a Madrid para su segundo duelo de Liga Iberdrola contra el Olímpico de Pozuelo (domingo, 12.00).

Baloncesto

Maristas busca frente al Manresa su tercer triunfo consecutivo en la Liga Femenina 2, con el objetivo de mantener el liderato y prolongar sus buenas sensaciones (sábado, 18.00).

Balonmano

Jornada especial para el Culleredo, que se cita con el Xiria en el Tarrío en el primer derbi provincial del curso (sábado, 20.00).

Fútbol sala

El 5 Coruña quiere dar continuidad a su primera victoria venciendo al Concello de Begonte a domicilio (sábado, 19.30).

Voleibol

En Superliga Femenina 2, el Zalaeta viaja a la capital para desafiar al Madrid Chamberí en su pista (sábado, 19.00). En Primera División femenina, el Cidade A Coruña descansa y el Oleiros juega en Tenerife ante el Santa Cruz Cuesta Piedra (sábado, 19.30). En la categoría masculina, el conjunto oleirense reta el domingo al Coslada (12.15).

Hípica

El Centro Hípico Casas Novas acoge la tercera y última calificativa del XXV Trofeo Casas Novas, con más de 200 caballos para competir en nueve pruebas.