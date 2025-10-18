El Calafell mide el ‘subidón’ del Liceo

Ganar, ganar, ganar y volver a ganar. Ese lema, popularizado en el fútbol por Luis Aragonés, define a la perfección el momento que vive el Liceo. El conjunto verdiblanco recibe el sábado en el Palacio de los Deportes al Calafell (19.00 horas) con un único objetivo en mente: sumar tres nuevos puntos. El cuadro de Juan Copa quiere alargar su buena dinámica actual: tras empatar con el Shum en la primera jornada, venció al Cerdanyola, al Rivas y al Barcelona en el Palau. Aunque todas las victorias son importantes, la última, lograda entre semana este pasado martes, es la que da un punto de motivación extra a los jugadores colegiales, que golpearon con fuerza la mesa de la OK Liga.

La versión más sólida y solidaria del Liceo se consolidó en el momento perfecto. Los hombres de Copa asaltaron el coliseo blaugrana a base de trabajo, acierto y, sobre todo, una intensidad y seguridad defensiva que todavía no había desplegado durante el curso, capaz de anular y frustrar a uno de los ataques más letales del mundo. El esfuerzo coral en la zaga y la calidad y el talento arriba valieron tres puntos de oro para el casillero liceísta que, no obstante, el equipo tendrá que refrendar con una buena actuación esta tarde frente al Calafell.

De inicio, el combinado catalán asusta menos que el Barça. Pero sus números y sus sensaciones en el inicio de la presente campaña dicen otra cosa. La escuadra que dirige Guillem Cabestany comenzó por todo lo alto, doblegando precisamente al Barcelona en la final de la Liga Catalana y agregando el título a sus vitrinas. Desde ahí, solo ha pinchado en el arranque liguero ante el Igualada (4-1), en un duelo muy parejo que se resolvió en la segunda mitad. Del resto, se impuso con claridad al Rivas (4-2) y al Sant Just (5-3) y tiene pendiente medirse a los culés en un partido aplazado por la presencia de la escuadra de Ricard Ares en el Mundial de Clubes. Sus dos triunfos en la competición doméstica, eso sí, llegaron sobre la tarima del Joan Ortoll y al calor de su gente. En su única prueba a domicilio, en el citado choque de Igualada, se marchó de vacío.

Casados con el gol

El duelo de esta tarde será una nueva oportunidad para que el Liceo continúe engrosando su lista de goleadores. Hasta el momento, han visto puerta todos los verdiblancos menos Jacobo Copa y Tombita, que ya está de alta, aunque todavía no ha debutado tras su lesión. Dava Torres marcó en el estreno contra el Shum, Nuno Paiva abrió su cuenta particular ante el Barça y Toni Pérez (que ya ha firmado su diana número 200 como liceísta), Nil Cervera y Arnau Xaus han besado la red dos veces. Pero en lo alto del ranking se instalan con mucha ventaja sobre los demás César Carballeira (6) y Bruno Saavedra (5). Caracterizados por su carácter y su pasión sobre la pista, ambos se han propuesto llevar el peso anotador del equipo en el comienzo de curso. Ante ellos, estará un Martí Serra que les conoce al dedillo y que tratará de amargarles la fiesta en su regreso a Riazor tan solo unos meses después de abandonar A Coruña en verano.

El Calafell viaja a Galicia para poner a prueba el momento dulce de los verdiblancos. La victoria del Palau fue un subidón, pero el Liceo de Juan Copa tendrá que demostrar que no se cansa de ganar.