Hockey sobre patines | OK Plata y OK Bronce
Cancela brilla en el triunfo del Compañía y el Dominicos pierde sobre la bocina
Empates para Compañía B y Oleiros en OK Bronce
Los equipos coruñeses vivieron una de cal y otra de arena en la primera jornada de OK Plata. El Compañía de María se llevó la cara más dulce al ganar con autoridad al Tordera (6-3) en Elviña II. El conjunto de Riazor logró levantar el 0-2 que consiguieron los catalanes en los primeros minutos gracias a una actuación sobresaliente de Pablo Cancela. Recortó diferencias antes del descanso, empató al inicio del segundo tiempo y lideró con cuatro tantos una goleada a la que se sumó Hugo Mareque con un doblete.
Más amargo fue el estreno del Dominicos, que cayó (2-3) ante el Mataró en Monte Alto. Los pupilos de Pablo Togores dieron la cara ante uno de los cocos de la liga. Adrián Candamio y Gonzalo Varela adelantaron dos veces al equipo de la Ciudad Vieja, pero el Mataró respondió en ambas y anotó el gol de la victoria a tres minutos del final.
En OK Bronce, el Compañía B firmó un empate loco (5-5) en la pista del Santutxu. El CH Oleiros (3-3) también sumó un punto en su visita al Patinalón.
