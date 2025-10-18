0-6 | El Marineda golea en el derbi ante el Cambre

El Marineda Hockey continúa con su temporada inmaculada en OK Plata Femenina. Goleó (0-6) al Resa Cambre en el derbi coruñés en Os Campóns. Alba Garrote lideró el triunfo de las pupilas de Nelson Obelleiro con un hat trick. Mar Franci, Fátima Pino y Constanza Urbina completaron la renta. El Resa afronta hoy (18.00 horas) el duelo atrasado contra el Alcalá