1-8 | El Resa Cambre encaja otra goleada contra el Alcalá

El Resa Cambre concluyó el fin de semana con otra dura goleada en contra. Después de perder el derbi ante el Marineda el sábado, encajó un 1-8 ante el Alcalá en el duelo aplazado de la primera jornada. Las madrileñas mandaron desde el inicio y solo Julia Paneque pudo marcar y maquillar el resultado.