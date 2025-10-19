Hockey sobre patines | OK Liga Femenina
1-8 | El Resa Cambre encaja otra goleada contra el Alcalá
A Coruña
El Resa Cambre concluyó el fin de semana con otra dura goleada en contra. Después de perder el derbi ante el Marineda el sábado, encajó un 1-8 ante el Alcalá en el duelo aplazado de la primera jornada. Las madrileñas mandaron desde el inicio y solo Julia Paneque pudo marcar y maquillar el resultado.
