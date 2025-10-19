Rugby | Liga Iberdrola
17-10 | El CRAT quiere pero no puede frente al Olímpico
El cuadro coruñés cae víctima de sus propios errores en Madrid | Suma un punto de ‘bonus’ defensivo
Derrota del CRAT Rialta (17-10) en Pozuelo de Alarcón ante un Olímpico que sumó su primer triunfo del curso. Las locales, un equipo histórico en el rugby español, pero que acaba de ascender a la élite, se aprovecharon de los despistes de las visitantes para dar un golpe sobre la mesa y dejar en blanco a las coruñesas.
El duelo ya empezó mal para el combinado de Pablo Artime y Juan Pablo Chorny. El CRAT no entró centrado y cedió un golpe de castigo que Chiara Pisu no falló. El cuadro coruñés intentó rehacerse, pero cayó en la precipitación y no fue capaz de anotar frente a un rival muy serio. Eva Aguirre y la propia Pisu se aprovecharon del viento y del desconcierto visitante para romper el partido en el minuto 25, al anotar un ensayo y su correspondiente patada (10-0). El CRAT, noqueado, trató de reponerse para apretar el luminoso. Lo consiguió al filo del descanso, después de varias ocasiones frustradas. Ana Peralta posó el oval para acortar la distancia (10-5), aunque Chía Alfaro erró la patada.
El paso por vestuarios sentó bien a la escuadra coruñesa, que logró la igualada con un ensayo de Ali San Martín (10-10). El CRAT tuvo la ocasión de adelantarse, pero Alfaro volvió a fallar su lanzamiento a la hache. El Olímpico apretó y forzó un desajuste del que Persson y Pisu sacaron rédito (17-10). Las de Artime quisieron reaccionar y tuvieron ocasiones, pero no acertaron. Lo que sí lograron, al menos, fue un punto de bonus defensivo en un día gris.
- Hafid Rizqy y Ester Navarrete ganan en la XIX Coruña10
- Doloroso adiós del Liceo al ‘señor Galmán’
- 87-72 | El Leyma tira de agallas para doblegar a su bestia negra en el Coliseum
- 3-5 | Campanada verdiblanca en el Palau
- Ilimane Diop, el gigante diferencial dentro y fuera de la pintura del Leyma
- 91-75 | Paul Jorgensen y el Coliseum lideran al Leyma ante un voluntarioso Palmer
- Yoanki Mencía, jugador del Leyma Coruña, admite un delito de violencia de género contra su expareja
- Adiós a los bronces dañados de París: Carlos Arévalo y Damián Ramos piden uno nuevo