Rugby | Liga Iberdrola

17-10 | El CRAT quiere pero no puede frente al Olímpico

El cuadro coruñés cae víctima de sus propios errores en Madrid | Suma un punto de ‘bonus’ defensivo

Partido del CRAT. | CRAT Rialta

Sara Gallego

A Coruña

Derrota del CRAT Rialta (17-10) en Pozuelo de Alarcón ante un Olímpico que sumó su primer triunfo del curso. Las locales, un equipo histórico en el rugby español, pero que acaba de ascender a la élite, se aprovecharon de los despistes de las visitantes para dar un golpe sobre la mesa y dejar en blanco a las coruñesas.

El duelo ya empezó mal para el combinado de Pablo Artime y Juan Pablo Chorny. El CRAT no entró centrado y cedió un golpe de castigo que Chiara Pisu no falló. El cuadro coruñés intentó rehacerse, pero cayó en la precipitación y no fue capaz de anotar frente a un rival muy serio. Eva Aguirre y la propia Pisu se aprovecharon del viento y del desconcierto visitante para romper el partido en el minuto 25, al anotar un ensayo y su correspondiente patada (10-0). El CRAT, noqueado, trató de reponerse para apretar el luminoso. Lo consiguió al filo del descanso, después de varias ocasiones frustradas. Ana Peralta posó el oval para acortar la distancia (10-5), aunque Chía Alfaro erró la patada.

El paso por vestuarios sentó bien a la escuadra coruñesa, que logró la igualada con un ensayo de Ali San Martín (10-10). El CRAT tuvo la ocasión de adelantarse, pero Alfaro volvió a fallar su lanzamiento a la hache. El Olímpico apretó y forzó un desajuste del que Persson y Pisu sacaron rédito (17-10). Las de Artime quisieron reaccionar y tuvieron ocasiones, pero no acertaron. Lo que sí lograron, al menos, fue un punto de bonus defensivo en un día gris.

