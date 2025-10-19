Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

7-1 | Jaime Mendéz brilla en un festín verdiblanco del Liceo B

La plantilla del Liceo B de OK Bronce en el Palacio de los Deportes.

La plantilla del Liceo B de OK Bronce en el Palacio de los Deportes.

RAC

A Coruña

El Liceo B arrasó (7-1) al Urdaneta para sumar su primera victoria de la temporada en OK Bronce. Jaime Méndez, con un hat trick, brilló en un partido incontestable de los pupilos de Mauricio Galvani. Álex Fraga, Markel Muñoz y Roi Saavedra completaron la fiesta.

