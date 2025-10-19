Hockey sobre patines | OK Bronce
7-1 | Jaime Mendéz brilla en un festín verdiblanco del Liceo B
A Coruña
El Liceo B arrasó (7-1) al Urdaneta para sumar su primera victoria de la temporada en OK Bronce. Jaime Méndez, con un hat trick, brilló en un partido incontestable de los pupilos de Mauricio Galvani. Álex Fraga, Markel Muñoz y Roi Saavedra completaron la fiesta.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hafid Rizqy y Ester Navarrete ganan en la XIX Coruña10
- Doloroso adiós del Liceo al ‘señor Galmán’
- 87-72 | El Leyma tira de agallas para doblegar a su bestia negra en el Coliseum
- 3-5 | Campanada verdiblanca en el Palau
- Ilimane Diop, el gigante diferencial dentro y fuera de la pintura del Leyma
- 91-75 | Paul Jorgensen y el Coliseum lideran al Leyma ante un voluntarioso Palmer
- Yoanki Mencía, jugador del Leyma Coruña, admite un delito de violencia de género contra su expareja
- Adiós a los bronces dañados de París: Carlos Arévalo y Damián Ramos piden uno nuevo