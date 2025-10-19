Voleibol | 1ª División
Doble revés para los equipos del CV Oleiros
A Coruña
El CV Oleiros cosechó dos derrotas con sus equipos de Primera División. El femenino perdió en tres sets en su visita al Santa Cruz Cuesta Piedra. El masculino forzó el quinto set ante el Coslada, pero no obtuvo premio.
