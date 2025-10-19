Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Doble revés para los equipos del CV Oleiros

El CV Oleiros durante un partido.

RAC

A Coruña

El CV Oleiros cosechó dos derrotas con sus equipos de Primera División. El femenino perdió en tres sets en su visita al Santa Cruz Cuesta Piedra. El masculino forzó el quinto set ante el Coslada, pero no obtuvo premio.

