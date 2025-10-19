El Liceo, un líder con pies de plomo

«Tenía ganas de ver al equipo tras el Clásico y la reacción ha sido fantástica», reconoció Juan Copa al terminar el partido con el Liceo se consagró como nuevo líder de la OK Liga al vencer al Calafell y redondear una semana perfecta. Después de tres victorias, incluido el asalto al Palau Blaugrana, y unas sensaciones muy positivas, con la capacidad de reacción y la garra como principales insignias, el conjunto verdiblanco escala por mérito propio a la posición más alta de la liga. Lo hace, sin embargo, con pies de plomo. «Ahora nos viene un calendario muy complicado con rivales difíciles y la Champions», apuntó el técnico coruñés. El equipo colegial tiene mucho camino por delante, pero también motivos para encararlo con optimismo.

En la variedad está la virtud y, en el caso del Liceo, ha tenido que hacerse fuerte en todos los aspectos de un partido para convertirse en el único equipo que aún no conoce la derrota en la OK Liga esta temporada. No se desanimó con el empate en la primera jornada contra el Shum, ni se confió al vencer a Cerdanyola y Rivas. La visita al Barça el pasado miércoles exigió la versión de las grandes noches: certeza en área rival con una actuación especialmente lucida de Bruno Saavedra o César Carballeira.

Ante el Calafell, sin embargo, los pupilos de Juan Copa no pudieron dormirse en los laureles. Apenas había comenzado a correr el reloj cuando Marimón pintó el 0-1 en el marcador del Palacio de Riazor. Al Liceo le costó encontrarse en un duelo en el que se vio ofuscado por los contactos con los jugadores rivales y por el juicio de los árbitros. «Tuvimos la tranquilidad enorme para seguir trabajando y tener muchas ocasiones de gol», reconoció Juan Copa.

La garra no faltó e hizo efecto en el momento más necesario. Alguna parada clave de Blai Roca por aquí y un disparo certero de Nuno Paiva por allá sirvieron el empate y desataron todo el potencial que el equipo lleva enseñando desde pretemporada. No falta gol en un equipo que anotó cuatro dianas y que solo pudo festejar tres contra el conjunto calafellense. Xaus suma y sigue como un goleador de excelencia desde la segunda unidad y Nuno, con la flecha hacia arriba, confirmó las sensaciones de un fichaje en el que prima la consistencia y la regularidad.

Aunque la semana es inmejorable, por resultados y por imagen, el técnico verdiblanco no quiere ver a sus jugadores «con el esmoquin». Se siente contento con el triunfo en el Clásico «siempre que esa victoria se lleve a la motivación y a seguir trabajando». Todavía queda margen de mejora de cara un calendario exigente, con dos partidos fuera de casa en liga (Sant Just e Igualada) en el horizonte, pero el Liceo mantiene los pies en el suelo a pesar de ver a todos sus rivales por el retrovisor en la tabla clasificatoria.