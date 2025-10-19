Paul Jorgensen, el ‘showman’ que lidera al Leyma Coruña

Luces, cámara y acción. El telón de la Primera FEB está completamente levantado y, con el paso de las jornadas, los actores van desarrollando sus guiones sobre los parqués de las pistas nacionales. En A Coruña, los focos se reparten según el encuentro, porque Carles Marco ha logrado una obra coral en la que el protagonista principal es el equipo en su conjunto.

Pero en los últimos dos duelos ha nacido una superestrella. O, más bien, ha estallado, ya que la calidad se le presuponía desde el instante de su aterrizaje en la ciudad. Paul Jorgensen ha dado un paso adelante con el Leyma. Tuvo luces y sombras en pretemporada, con destellos de talento mezclados con ciertas pinceladas de oscuridad. Su comienzo de liga se forjó a fuego lento. Sin pausa, pero sin prisa. En Guipuzkoa firmó 9 puntos, una asistencia, 3 rebotes y 6 de valoración. Ante el Oviedo, en el debut en casa, anotó los mismos tantos, con 2 rebotes y 9 de valoración. La magia estaba ahí, latente, deseosa de salir. Pero todavía no era el momento.

La chispa se prendió en Menorca. Sumó 18 puntos, una asistencia y ningún rebote, pero su liderazgo sobre la cancha fue decisivo para sumar el tercer triunfo consecutivo del equipo. Destacó por su acierto exterior (anotó 4 de los 5 lanzamientos de tres que realizó, un 80% de efectividad) y contribuyó a catapultar al cuadro naranja en el marcador para arrollar al combinado balear. Encestó, mandó, sonrió y se divirtió, en la antesala de su primera gran noche oficial en el Coliseum.

Frente al Palmer Mallorca, ante su gente, levantó a la grada a base de trucos que hicieron hervir al pabellón. En la semana más complicada para el conjunto de Carles Marco, con la tormenta del caso Mencía azuzando los cimientos del club y la lesión de Caio Pacheco como gran contratiempo en lo deportivo, el norteamericano asumió el rol protagónico y se armó con capa y chistera para espantar los fantasmas naranjas tras una primera parte gris.

Su actuación, sobre todo en el tercer cuarto, fue de las que hacen afición y enganchan al espectador neutral al baloncesto. Su último triple del periodo, sobre la bocina y pegado a la línea de banda para culminar un contraataque rapidísimo, hizo que sus compañeros de banquillo invadieran el parqué embriagados de euforia. El éxtasis fue tal (venía ya de firmar un par de canastas muy plásticas), que hasta Leymita, la mascota de la entidad, se lanzó a la cancha llevándose las manos a la cabeza.

Jorgensen finalizó su exhibición con 22 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y 30 de valoración, sus mejores guarismos hasta el momento y argumentos más que sólidos que le valieron el MVP del choque sin discusión alguna. Pero su espectáculo trascendió los números. Bailó con la defensa del conjunto mallorquín para moverla a su antojo y dejó que su talento condujese el partido hacia un final feliz para los naranjas. Acertó de tres, anotó bandejas (a destacar, una que firmó cambiando de mano a aro pasado), se implicó en defensa, regaló asistencias y desplegó un enorme catálogo de recursos que le metieron entre los mejores highlights de la jornada.

En el momento más crítico del curso, salió al rescate del Leyma. Como el héroe hollywoodiense que salva la película cuando todo parece abocado al desastre. El show de Paul Jorgensen ha comenzado. Y todo el mundo es bienvenido.