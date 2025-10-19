Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Patinaje artístico

Unai Cereijo manda en el Mundial de China

Unai Cereijo, en el Mundial de China.

Unai Cereijo, en el Mundial de China. / RFEP

RAC

A Coruña

El patinador del CPA Maxia, Unai Cereijo, marcha en primera posición del Mundial junior en China. Consiguió la primera posición en el programa corto con apenas dos décimas de margen sobre el segundo puesto y peleará por el oro en el programa largo.

