Patinaje artístico
Unai Cereijo manda en el Mundial de China
A Coruña
El patinador del CPA Maxia, Unai Cereijo, marcha en primera posición del Mundial junior en China. Consiguió la primera posición en el programa corto con apenas dos décimas de margen sobre el segundo puesto y peleará por el oro en el programa largo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hafid Rizqy y Ester Navarrete ganan en la XIX Coruña10
- Doloroso adiós del Liceo al ‘señor Galmán’
- 87-72 | El Leyma tira de agallas para doblegar a su bestia negra en el Coliseum
- 3-5 | Campanada verdiblanca en el Palau
- Ilimane Diop, el gigante diferencial dentro y fuera de la pintura del Leyma
- 91-75 | Paul Jorgensen y el Coliseum lideran al Leyma ante un voluntarioso Palmer
- Yoanki Mencía, jugador del Leyma Coruña, admite un delito de violencia de género contra su expareja
- Adiós a los bronces dañados de París: Carlos Arévalo y Damián Ramos piden uno nuevo