Jorgensen, el mejor de la jornada 4 en Primera FEB

La exhibición de Paul Jorgensen en la victoria del Leyma Coruña frente al Palmer Mallorca el pasado viernes no ha pasado desapercibida para nadie. Las redes sociales se llenaron de highlights del jugador norteamericano, que lideró a la escuadra de Carles Marco con una actuación estelar, especialmente en el tercer cuarto. A los múltiples elogios de seguidores y aficionados (de A Coruña y de otros equipos), se suma ahora el premio oficial de la liga, que integra al escolta en el cinco ideal del fin de semana y le otorga el MVP de la jornada.

Los números de Jorgensen hablan por sí solos: 22 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y 5 faltas recibidas para sumar un total de 30 de valoración. «En este cuarto año [del estadounidense en Primera FEB] ha dado comienzo al nuevo curso mostrando su mejor versión», resalta el comunicado oficial de la competición sobre la nueva superestrella coruñesa. El texto también resalta que el escolta naranja ha firmado «una de las mejores actuaciones de su carrera» y recuerda que es la tercera vez que se hace con el galardón, pues ya había lo ganado con el Palencia y con el Fuenlabrada.

Sin embargo, y pese a que sus guarismos parecen difíciles de igualar, Jorgensen comparte el MVP con Pedro Bombino. El pívot cubano del Fibwi Palma sumó 21 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias, 1 recuperación, 2 tapones y 3 faltas recibidas en el duelo contra el Zamora, lo que le llevó a igualar el 30 de valoración del jugador naranja. Kevin Larsen (Alicante) y Mateo Díaz y Dani Manchón (ambos del Fuenlabrada) completan el quinteto más destacado de la cuarta fecha de la Primera FEB.