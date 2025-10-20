Nuevo escenario, mismo ‘chip’ para el Leyma Coruña

Cambia la competición, pero no la mentalidad del Leyma Coruña. El equipo que dirige Carles Marco debuta este martes en los dieciseisavos de final de la Copa España en la pista del Menorca (20.30 horas), diez días después de haber arrollado al cuadro balear en la cita del torneo doméstico (80-102).

«Es un rival con mucha calidad que seguro que estará preparado para hacer el mejor partido posible», comentó el técnico naranja en la previa del choque. Marco lo catalogó de «complicado» y destacó la acumulación de compromisos en el calendario coruñés en los últimos días. «Es una semana diferente a las últimas que hemos vivido, con muchos duelos, pocos entrenamientos y poca preparación de los partidos», lamentó el entrenador catalán, que, no obstante, ve a su plantilla «con ganas y con ilusión» para imponerse al Hestia Menorca y «seguir compitiendo en la Copa España».

El cara a cara en Primera FEB, muy fresco todavía en la memoria, invita a imaginar un encuentro similar. El Leyma, pese a lo abultado del luminoso, fue de menos a más y tuvo que tirar de jerarquía para vencer con solvencia. Jorgensen, Diop y Thiam brillaron en un triunfo en el que Spencer Littleson, la principal amenaza balear, puso en jaque al cuadro coruñés nada más comenzar el encuentro. Esta tarde, volverá a intentarlo para tratar de dar la campanada copera. «Hay que intentar controlar el rebote. Estuvimos bien durante 20 minutos, pero en la segunda parte perdimos esa batalla ampliamente. Cuando a un equipo como Coruña le concedes segundas opciones e incluso una situación de tiros liberados en transición defensiva, son muy difíciles de parar», comentó Javi Zamora, entrenador del combinado menorquín, en la previa del encuentro.

El precedente liguero sirve como ensayo, pero hay que cogerlo con pinzas, pues el telón de fondo de ambas competiciones no tiene nada que ver. En el torneo regular se puede fallar, hay margen de error tras una derrota. En Copa, en cambio, los duelos son a cara o cruz. Un error o un mal periodo en algún tramo del partido puede suponer la eliminación directa, así que el Leyma debe saltar a la pista con un chip diferente. Sin exceso de confianza y con la seguridad de que enfrente tendrá a un rival sin nada que perder que solo ha ganado el primer encuentro de la temporada (frente al Obradoiro) y que quiere volver a saborear la victoria, independientemente de la competición en la que llegue.

Sin Caio y sin Mencía

Más allá del resultado, lo importante para escuadra de Carles Marco será que los jugadores terminen intactos. Menorca fue el escenario de la lesión de Caio Pacheco, un esguince leve que, de momento, le mantiene al margen de la pista y del trabajo grupal. Y también fue el último duelo de Yoanki Mencía con la camiseta naranja, antes de que el club lo apartase tras reconocer un delito de violencia de género. Con dos bajas tan sensibles como esas, Marco completa la lista con los jugadores vinculados del Xiria. Manu Oillataguerre debutó ante el Palmer y Carlos Varela jugó varios minutos de calidad. Si las cosas se ponen de cara, el choque de esta tarde puede ser una buena ocasión para seguir rodándolos y descansar a otras piezas que llevan más carga de trabajo en las piernas. Menorca, por su parte, mantiene las dudas de Jaume Lobo y Fynn Schott, con molestias.

Tras la Copa, vendrán dos pruebas exigentes en Primera FEB: Tizona y Fuenlabrada. Llegar con los efectivos frescos y sanos es la meta principal de un equipo que cambia de escenario, pero continúa en busca de la victoria.