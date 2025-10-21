68-77 | Dídac Cuevas enciende la llama del Leyma Coruña en su estreno en la Copa España

El Leyma Coruña sigue adelante en la Copa España. El conjunto naranja se estrenó en la competición del KO de la Federación Española de Baloncesto con una victoria trabajada (68-77) en la pista del Hestia Menorca. Poco se pareció el duelo copero al que protagonizaron los pupilos de Carles Marco hace apenas diez días. Más igualdad y menos acierto en el tiro, pero el color al final fue el mismo gracias a la actuación sobresaliente de Dídac Cuevas. El base catalán aportó 21 puntos, 9 asistencias y 7 rebotes para acumular 36 de valoración. Rozó un triple doble para desatascar al equipo en una noche exigente.

Con nueve jugadores del primer equipo, la primera eliminatoria de la Copa España podía parecer una piedra en el zapato para un Leyma más pendiente de mantener el ritmo en la liga. Los pupilos de Carles Marco salieron con ganas, en especial un Joe Cremo que sumó cinco de los seis primeros puntos (2-6). Los naranjas se atascaron pronto, pero Menorca tardó en aprovecharlo, hasta que salió Arteaga a la pista. La pesadilla de la pintura del Leyma en el duelo de liga volvió a hacer de las suyas y, con Littleson y Sola, llegó a poner en ventaja al Menorca (19-18). Fueron unos segundos, hasta que Jacobo Díaz cerró el primer parcial con un triple (19-21), pero ya dejaron una seria advertencia

Al Leyma divagar entre malgastar esfuerzos físicos en la Copa o confiar en vivir de rentas ante un Menorca con ganas de revancha. Por unas o por otras, el conjunto insular salió mejor en un segundo cuarto que empezó mal para el Leyma, que, además de perder la ventaja, tuvo que sacar a Cremo de la pista con dolor en la espalda. Wembi recuperó la renta para los locales (24-23) y Cone y Sola la solidificaron con un triple y un posteo sobre el vinculado Carlos Varela. Marco detuvo el duelo con un primer tiempo muerto, pero no tardó en requerir el segundo. Vicedo y Molins encadenaron dos triples y castigaron la excesiva precipitación del Leyma en ataque, con posesiones demasiado breves y malas elecciones de tiro (37-29). Cuevas, Brnovic y Thiam trataron de paliar los daños, pero Littleson, con suspense, cerro el primer tiempo 41-36.

La bendición del tercer cuarto volvió a encarrilar el partido para el Leyma, que apretó los dientes en defensa y anuló casi por completo al Menorca. Guillem Jou mostró el camino a la remontada con dos triples consecutivos (43-43). Fue el inicio de un parcial de 3-10 al que puso la puntilla Jorgensen. El americano anotó el empate (46-46) y, luego, la canasta del último cambio de ventaja (48-49), que apuntaló Diop al final del cuarto (50-53).

Los últimos diez minutos llevaron el nombre de Dídac cuevas. Jacobo Díaz abrió la lata, pero el catalán, con un robo y canasta fácil, desmoralizó a Menorca, que en cuestión de unas posesiones certeras de Jou y Thiam se vio diez puntos abajo (52-62). Sacaron fuerzas de flaqueza los insulares, que consiguieron ponerse a solo dos puntos a base de insistir. Sin embargo, volvieron a chocar con el gen ganador de Cuevas. Forzó una falta directa para respirar, abrió hueco en la pintura y sentenció con un triplazo más psicológico que estético. 68-77 final para un Leyma que supo sufrir y trabajar y que ya espera rival en octavos de final.