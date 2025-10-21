A Coruña recibe el gran festival de los ‘dragones’

Marina Coruña recibe este fin de semana a casi 50 equipos y 400 piragüistas que participarán en las regatas de Dragon Boat que integran el segundo acto de A Coruña Nautical Festival. La competición se celebrará en las inmediaciones del dique de abrigo. Entre los participantes estarán Bolboretas y Auga, dos proyectos locales que integran supervivientes de cáncer de mama.