El CRAT recupera la sonrisa con «carácter ganador»

«Tenemos cinco puntos, en mitad de la tabla, tras jugar dos partidos fuera y con otro pendiente. Es para estar contentos», resume Pablo Artime el inicio de temporada del CRAT Rialta. El conjunto coruñés solo sumó un punto en la primera fase y acabó con diez en la segunda, en la que obró el milagro en la promoción de permanencia para evitar el que hubiese sido el primer descenso de su historia desde la creación de la División de Honor Iberdrola. «Esas jugadoras que estaban más verdes, este año ya tienen más experiencia, y junto a los fichajes, hemos subido el nivel general», explica el entrenador.

Una victoria y una derrota. Las dos ajustadas y las dos con lecturas positivas. «Estuvimos ahí hasta el último momento y nos salió un partido bastante bueno», reconoce el entrenador, Pablo Artime, sobre el triunfo (21-26) en la visita al Sant Cugat en la segunda jornada (la primera, contra el Majadahonda, quedó aplazada hasta finales de noviembre). Fue un duelo en el que el equipo de Arquitectura Técnica logró levantar un 15-4 al descanso e, incluso, llegó a mandar por doce tantos de ventaja. «Esto refleja que las jugadoras tienen carácter ganador», reseña Pablo Artime.

El pasado fin de semana, frente al Olímpico de Pozuelo, la moneda salió cruz al perder (10-5). No obstante, el técnico cree que no estuvieron lejos del triunfo. «Si hubiésemos tenido más suerte en un par de balones, el resultado habría sido muy diferente», cree Artime, que cita varias ocasiones en las se quedaron a un pase de ensayar.

A la experiencia que han ganado las veteranas del curso pasado se suman las virtudes que han sumado las caras nuevas como Kika Mulling, Chía Alfaro, Oihane López, Laura García o Ana Peralta. «Hay jugadoras de nivel internacional», resalta el entrenador. Añade que «elevan el nivel general del equipo y cubren puestos clave».

Después de dos partidos a domicilio, el CRAT regresa este domingo (12.00 horas) al campo universitario de Elviña. Lo hace 205 días después de su último duelo en liga como locales. Enfrente estará un Getxo que «tiene muy buena plantilla y está sacando resultados sólidos» por lo que dictan el juego y los marcadores. Pese a la exigencia, el CRAT confía en afianzarse en la terna de candidatos a ocupar los puestos de honor.