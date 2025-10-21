Unai Cereijo, subcampeón del mundo de patinaje artístico

Unai Cereijo continúa engrosando la vitrina de éxitos del patinaje artístico coruñés. El patinador del CPA Maxia se proclamó este martes subcampeón del mundo junior en el Mundial que se disputa en Pekín (China). Defendía la primera posición que consiguió en el programa corto por un escaso margen sobre su compañero de selección, Guillermo Gómez, quien se llevó finalmente el oro. Cereijo se quedó con la medalla de plata.

España tenía casi asegurados los dos primeros cajones del podio tras ver brillar a Cereijo y Gómez el domingo en la exhibición corta. Apenas unas décimas de puntuación permitieron al oleirense encarar en primera posición el programa largo. Volvió a destacar sobre casi todos con una puntuación de 149,94, seis puntos de margen sorbe el tercer clasificado y 25 sobre el cuarto. En total acabó con 234,77 puntos

Sin embargo, no pudo igualar los 175,40 que los jueces le otorgaron a Guillermo Gómez, que junto al resultado del programa corto sumó 261,02 puntos y se adjudicó, así, el triunfo final. Cereijo, incluso sin el oro, consiguió un subcampeonato mundial que sabe a gloria.