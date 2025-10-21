Baloncesto | Primera FEB
Yoanki Mencía, jugador del Leyma Coruña condenado por violencia de género: «Pido una segunda oportunidad»
«La justicia ha dictado una sentencia y cumpliré con cada una de las medidas impuestas», reconoce
Yoanki Mencía hizo público este martes un comunicado tras ser condenado, la semana pasada, por violencia de género contra su expareja. El jugador cubano, apartado de la disciplina del Leyma Básquet Coruña desde el pasado miércoles, reconoció «sin justificación alguna» los «errores» que cometió. «Me he declarado culpable de un delito de malos tratos. La justicia ha dictado una sentencia y cumpliré con cada una de las medidas impuestas», declara en el texto que difundió en sus redes sociales.
El jugador dice sentirse «profundamente arrepentido por lo sucedido». «Asumo mi responsabilidad con humildad y, sobre todo, con el compromiso firme de aprender de esto y evitar una situación similar. Nunca se lo desearía a nadie», refleja Mencía en su comunicado. Añade: «agradezco profundamente a la justicia por su labor y por darme la oportunidad de enmendar mis errores. Creo en ella y en la posibilidad de cambiar y así lo haré».
También tuvo palabras para el Leyma. «Me gustaría pedir a esta afición y a este equipo una segunda oportunidad, porque independientemente de lo sucedido, me gustaría transmitiros que soy una persona humana y me declaro totalmente en contra de cualquier tipo de violencia», expone Yoanki Mencía en su comunicado.
- Hafid Rizqy y Ester Navarrete ganan en la XIX Coruña10
- Doloroso adiós del Liceo al ‘señor Galmán’
- 87-72 | El Leyma tira de agallas para doblegar a su bestia negra en el Coliseum
- 3-5 | Campanada verdiblanca en el Palau
- Ilimane Diop, el gigante diferencial dentro y fuera de la pintura del Leyma
- 91-75 | Paul Jorgensen y el Coliseum lideran al Leyma ante un voluntarioso Palmer
- Yoanki Mencía, jugador del Leyma Coruña, admite un delito de violencia de género contra su expareja
- Adiós a los bronces dañados de París: Carlos Arévalo y Damián Ramos piden uno nuevo