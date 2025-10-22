El Leyma ya tiene relevo para Yoanki Mencia: Dino Radončić

Ya es historia Yoanki Mencia en el Leyma Básquet Coruña tras su salida al ser condenado por violencia de genero y el club naranja ha reaccionado con celeridad para no debilitarse deportivamente en una plantilla que contaba con apenas diez efectivos y estaba tirando de vinculados. Dino Radončić es la apuesta del equipo del Coliseum hasta final de temporada. Un tres-cuarto, con cierta trayectoria ya en España abrillantada por su paso por las canteras de Barcelona y Real Madrid, que se adapta a ese juego versátil del proyecto de Carlos Marco.

El Leyma destaca de su contratación que "es un alero que también puede jugar de alapívot" y que, "a pesar de su juventud, tiene a sus espaldas una amplia carrera" en España. Es un habitual de las convocatorias de la selección de Montenegro, con la que ha disputado torneos como el Eurobasket. Sobre sus condiciones y prestaciones, avisa que "es un jugador grande y muy polivalente, que puede jugar tanto de 3 como de 4. En ataque puede desempeñar situaciones cercanas al aro y jugar también situaciones de uno por uno alejadas del aro. En defensa tiene capacidad para defender fuerte, por lo que puede ser un gran defensor".

Su bagaje

Su trayectoria comienza en Serbia, en el KK Uno Grande Zrenjanin. Acaba en la cantera del Barça en edad cadete y un año después, se marcha a la del Real Madrid. Debuta con 16 años en Liga Endesa y Euroliga, en el club blanco gana una Liga Endesa y una Euroliga. Su salida del Real Madrid le lleva a labrarse una trayectoria en España: San Pablo Burgos, UCAM Murcia, Tenerife, Gipuzkoa y Zaragoza. En la temporada 2023-24 recala en el Bayern. El último ejercicio lo pasó en Real Betis, equipo con el que fue campeón de la Final Four de Primera FEB.