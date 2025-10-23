Un CRAT renacido, reforzado y que no se pone límites en la Liga Iberdrola

Un histórico ante el abismo. El CRAT miró a la ojos hace unos meses al descenso, algo inédito en su trayectoria. No es al primer que le pasa, pero el equipo coruñés tuvo la virtud de aferrarse la categoría, ver pasar al peligro ante sí y salir indemne. La sacudida fue, eso sí, profunda y le hizo darse cuenta de que había que rearmarse para no estar a merced de la tormenta perfecta que estuvo a punto de llevárselo por delante la temporada pasada. Un proyecto fortalecido que ayer presentó, como hace cada año, en la casa de su patrocinador, la residencia Rialta.

Los máximos responsables técnicos y algunas de las referentes del plantel estuvieron junto a Carlos Vazquez, director de la residencia, en la foto de familia que esboza las líneas maestras de un equipo que se ha visto reforzado por Kika Mulling, Chía Alfaro, Oihane López, Laura García o Ana Peralta, jugadoras internacionales y de mucho nivel. Esta apuesta le ha permitido al equipo respirar en este inicio de liga con una victoria y una derrota que le mantienen en mitad de tabla y que le animan a mirar hacia arriba. El Salvador, por nivel e inversión, parece estar un peldaño por encima del resto. La lucha por el resto de plazas está abierta, incluida la segunda, justo el techo del CRAT hace dos temporadas. El título no será sencillo, sí factible que se codee con la élite, lo que ha hecho siempre. Su camino no se detiene, este domingo recibe al Getxo.