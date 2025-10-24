La agenda del deporte de A Coruña: El CRAT regresa al campo de Elviña

Nueva jornada para los equipos coruñeses. CRAT, HC Coruña, Zalaeta y 5 Coruña aspiran a hacerse fuertes en casa.

Hockey sobre patines

Sábado con mucho hockey en la ciudad. En OK Liga Iberdrola, el HC Coruña recibe este sábado al Mieres (17.00 horas). En OK Plata, el Compañía visita este sábado (12.30) al Reus B y el Dominicos, el domingo (16.10) al Alpicat. En OK Plata Femenina, el Resa Cambre juega este sábado a mediodía en la pista del Alcorcón (13.00) y el Marineda, el domingo (12.00), en la del Oviedo Roller.·En OK Bronce, el Liceo B se mide el sábado (20.00) al Ordes y el Oleiros (20.30 horas) al Santutxu. El Compañía B recibe el domingo (12.45) al Lubiáns.

Rugby

El CRAT vuelve a jugar en el campo universitario de Elviña. Recibe este domingo (12.00 horas) al Getxo en División de Honor Iberdrola.

Voleibol

El Zalaeta recibe este sábado (17.30 horas) para medirse al Leganés en Superliga 2. En Primera División Femenina, el CV Oleiros se enfrenta este sábado (19.00 horas) al Uniovi y el Ciudad de A Coruña (19.30 horas) al Sestao. En Primera masculina, el Oleiros recibe este sábado (16.30 horas) al Arona.

Baloncesto

Maristas busca conservar su racha triunfal a domicilio. Visita este sábado (17.00 horas) la cancha del Barakaldo.

Fútbol sala

El 5 Coruña recibe este sábado (18.00 horas) al Tierno Galván de Valladolid con la intención de sumar su tercer triunfo.

Balonmano

El Balonmán Culleredo visita la siempre complicada pista del Teucro este sábado por la tarde (20.00 horas) en Primera Estatal.