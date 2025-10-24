A Coruña King and Queen of the Bay se suspende

A Coruña King and Queen of the Bay suspende segunda edición en la ciudad, que se iba a celebrar del 7 al 9 de noviembre. La organización confirmó que el Campeonato de España Open de Surf no podrá celebrarse en las fechas previstas porque coincide con la última prueba del circuito World Junior League, en la que participarán muchos de los clasificados para la cita coruñesa.