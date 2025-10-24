Piragüismo
A Coruña King and Queen of the Bay se suspende
A Coruña
A Coruña King and Queen of the Bay suspende segunda edición en la ciudad, que se iba a celebrar del 7 al 9 de noviembre. La organización confirmó que el Campeonato de España Open de Surf no podrá celebrarse en las fechas previstas porque coincide con la última prueba del circuito World Junior League, en la que participarán muchos de los clasificados para la cita coruñesa.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- 68-77 | Dídac Cuevas enciende la llama del Leyma Coruña en su estreno en la Copa España
- Hafid Rizqy y Ester Navarrete ganan en la XIX Coruña10
- Doloroso adiós del Liceo al ‘señor Galmán’
- 87-72 | El Leyma tira de agallas para doblegar a su bestia negra en el Coliseum
- 3-5 | Campanada verdiblanca en el Palau
- Ilimane Diop, el gigante diferencial dentro y fuera de la pintura del Leyma
- 91-75 | Paul Jorgensen y el Coliseum lideran al Leyma ante un voluntarioso Palmer
- Yoanki Mencía, jugador del Leyma Coruña, admite un delito de violencia de género contra su expareja