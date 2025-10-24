Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Piragüismo

A Coruña King and Queen of the Bay se suspende

Un surfista en Orzán en la edición del año pasado.

Un surfista en Orzán en la edición del año pasado. / LOC

RAC

A Coruña

A Coruña King and Queen of the Bay suspende segunda edición en la ciudad, que se iba a celebrar del 7 al 9 de noviembre. La organización confirmó que el Campeonato de España Open de Surf no podrá celebrarse en las fechas previstas porque coincide con la última prueba del circuito World Junior League, en la que participarán muchos de los clasificados para la cita coruñesa.

