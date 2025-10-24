Los ‘dragones’ se adueñan de las aguas coruñesas

Cerca de 500 piragüistas y 46 barcos dragón toman hoy desde las 10.00 horas de la mañana las aguas cerca del dique de abrigo con motivo de la regata de dragones Cidade da Coruña, la segunda parada de A Coruña Nautical Festival. Marina Coruña y la Federación Galega de Piragüismo organizan una prueba en la que se dan cita las mejores embarcaciones en distintas categorías de esta modalidad. Bolboretas y Auga, proyectos coruñeses integrados por supervivientes de cáncer, ejercen de anfitriones.