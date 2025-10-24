Un Leyma inestable ante la locura de Tizona

El Leyma, uno de los invencibles de Primera FEB, pone su racha en juego en una semana con cierta inestabilidad a la que ha ido sobreponiéndose, pero por la que discurre sobre un alambre. Con el sobreesfuerzo de la Copa de España, con las lesiones que le persiguen, con los ecos del caso Mencía y con Radoncic recién aterrizado, coge la carretera para afrontar la eterna locura que es siempre medirse al Tizona en Burgos (20.30, LaLiga Plus). «Serán dos partidos entretenidos para el espectador (jugarán también en la Copa de España), porque los dos queremos correr, jugar sin muchas ataduras. Tizona tiene un ritmo alto, con muchas variantes dentro de los sistemas. Hay que hacer un muy buen partido para competir ahí. Son un equipo difícil , aunque es cierto que han perdido algún partido que tenían controlado. En Zamora ganaban, perdieron en casa ante Fuenlabrada», razona Carles Marco para explicar su balance de 1-3. «Intentamos mejor mejorar lo nuestro, más que hacer cosas por los rivales, aunque evidentemente tenemos scouting y nos fijamos mucho. Tienen similitudes (de juego) en muchas situaciones con nosotros, pero no es el mismo ataque, no son los mismos jugadores. Tenemos que estar pendientes de qué hace bien cada uno, más que de las situaciones de juego. De cómo atacan y cómo generan los dos bases, sus tiradores como Jofresa y Jackson, sus pivotes que pueden jugar poste bajo y de cara. Conocer a los jugadores y qué hacer para parar sus puntos fuertes, ya conocemos el estilo», cuenta.

Joe Cremo, Caio Pacheco y Dino Radoncic, quien ayer hizo su primer entrenamiento con el equipo, son duda en un grupo que anda justo tras una planificación ya de por sí corta. «Como todos los equipos, estamos un poco cansados, pero no es ninguna excusa», apunta. Todas las manos que sume serán pocas.

El Leyma fichó este verano a Abdou Thiam, Jacobo Díaz y Caio Pacheco de Tizona y por ese equipo también pasaron recientemente Dídac Cuevas y Joe Cremo. Muchas emociones que Carles Marco espera canalizar del modo adecuado: «He intentado comunicarles que si hay esa motivación que se focalice para bien, para hacer el mejor partido posible para que disfruten, no para que haya tensión, porque llegan a la que fue su casa. Esa tensión y nervios que sean para bien, no para mal. Estarán motivados, pero también lo estoy yo que jugué hace muchos años allí. Es el siguiente partido, el presente. Hay que estar motivados para competir, espero que lo estén. Que focalicen bien y que les genere buenas vibraciones».