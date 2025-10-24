El Liceo se examina en terreno hostil

El Liceo afronta este sábado (20.00 horas, Okliga.tv) la primera defensa del liderato al que accedió hace siete días, al culminar una semana redonda con los triunfos contra el Barça y el Calafell. Lo hace con argumentos, los que le dan las sensaciones de un equipo solvente en ambas áreas, con capacidad de reacción y con pegada. Y, sobre todo, lo hace consciente de que necesitará todas sus virtudes para llevarse tres puntos de la siempre complicada pista del Sant Just, donde los verdiblancos nunca han saboreado un triunfo.

Después del subidón de adrenalina que vivió al ganar el Clásico y escalar al primer puesto de la tabla, como el único equipo de la OK Liga todavía invicto, el Liceo asume la posición de liebre y no la de cazador. Por delante, dos duelos a domicilio. El de Igualada de la próxima semana puede esperar mientras los verdiblancos se centran en salir triunfales de territorio hostil. Desde que el Sant Just ascendió a la máxima categoría, hace dos temporadas, no han podido derrotarlo en su feudo. 7-3 ganaron en el curso 2023-24, cuando eran un novato en la competición, y 2-2 empataron la liga pasada, el penúltimo pinchazo de una segunda vuelta casi perfecta.

Nada cambia en la lista de un Liceo que sigue a la espera de poder contar con Tombita en sus filas. Mientras el argentino encara la recta final de la recuperación de la lesión que sufrió en el playoff el curso pasado, los pupilos de Juan Copa apuntan a su idilio de este inicio de campeonato. La fiabilidad de César y de Dava, la voracidad de Toni Pérez o Arnau Xaus se suma, en este inicio de liga, el estado de gracia de Bruno Saavedra.

El compostelano promedia un gol por partido y ha generado ocasiones para poder presumir de alguna diana más en su cuenta particular. Simboliza a la perfección el paso adelante que ha dado el equipo en un curso en el que la ambición y la ilusión van de la mano con el esfuerzo y la intensidad sobre la pista. No falta, tampoco, el aporte de Nuno Paiva que también fue clave, a base de tantos y de juego, en los triunfos ante Barça y Calafell. Blai Roca, otro que ha caído de pie en el proyecto, ya ha demostrado sus reflejos diferenciales y persigue su primera portería a cero como liceísta.

Frente al momento dulce del Liceo, líder y en línea ascendente, el Sant Just recibe al equipo coruñés con dudas y malos resultados. Aunque ganaron al recién ascendido Cerdanyola en la primera jornada, solo han sumado un punto más desde entonces. Llevan tres derrotas seguidas, ante Barça, Calafell e Igualada. El conjunto que dirige Mia Ordeig se aferra a su pista, La Bonaigua, para darle la vuelta a una racha complicada que les ha empujado a puestos de descenso a OK Plata. No lo tendrá fácil ante un Liceo que defenderá el liderato con uñas y dientes en territorio hostil.