Atletismo
O Ventorrillo espera a 1.300 atletas en su carrera popular
Antón Gómez e Inés Alfonso lideran la tabla de Coruña Corre
El calendario de Coruña Corre afronta la recta final de la temporada 2025 con la penúltima cita, la carrera popular de O Ventorrillo. Más de 1.300 personas confirmaron su inscripción para la cita que se celebra mañana por la mañana. Antón Gómez e Inés Alfonso lideran la clasificación general del año a falta de esta prueba y la de Novo Mesoiro, que cerrará el curso en noviembre.
La carrera de categoría absoluta arrancará a las 10.00 horas y contará con un recorrido de más de cinco kilómetros, con salida y meta en la calle Alcalde Salorio Suárez. Incluye dos vueltas por las calles Monasterio de Caaveiro y Alcalde Jaime Hervada y una más larga por Penamoa, A Moura, Cances y Silva de Arriba. A partir de las 11.15 horas comenzarán las pruebas de categorías inferiores, con distancias adaptadas desde sub 18 hasta peques en salidas graduales hasta las 12.30 horas.
Los participantes podrán recoger su dorsal en el local de la Asociación de Veciños do Ventorrillo, en la calle donde está la línea de salida, el propio día de la carrera desde las 9.00 horas. Habrá servicio de duchas en el polideportivo municipal del barrio.
